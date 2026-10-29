स्पोर्ट्स कॉलेजों के शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं, क्लेम पिटीशन दाखिल नहीं कर सकते: हाईकोर्ट
लखनऊ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज,लखनऊ के प्रधानाचार्य की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए राज्य लोक सेवा अधिकरण का 4 सितंबर 2025 का आदेश रद्द कर दिया।
लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अहम निर्णय में कहा है कि उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कॉलेजेज सोसाइटी के अधीन संचालित स्पोर्ट्स कॉलेजों के शिक्षक उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 के तहत लोक सेवक नहीं हैं लिहाजा वे वेतन निर्धारण और पेंशन से जुड़े विवादों को लेकर राज्य लोक सेवा अधिकरण में दावा दाखिल नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज,लखनऊ के प्रधानाचार्य की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए राज्य लोक सेवा अधिकरण का 4 सितंबर 2025 का आदेश रद्द कर दिया। अदालत ने संबंधित शिक्षक हरवीर सिंह की क्लेम पिटीशन की कार्यवाही भी निरस्त कर दी। हरवीर सिंह की नियुक्ति वर्ष 1994 में सहायक शिक्षक (फुटबॉल) के पद पर हुई थी।
2023 में रिटायर हुआ था याचिकाकर्ता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुनर्गठन के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में रहने का विकल्प चुना और अगस्त 2001 में लखनऊ के स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यभार ग्रहण किया। वह 30 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। वेतन निर्धारण में विसंगतियां मिलने के बाद उनका वेतन दोबारा निर्धारित किया गया और अधिक भुगतान की वसूली के आदेश दिए गए। इसके खिलाफ उन्होंने लोक सेवा अधिकरण में याचिका दाखिल की थी जिस पर कार्यवाही चल रही थी। इसी कार्यवाही को गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि स्पोर्ट्स कॉलेजेज सोसायटी, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। इसके कॉलेजों का प्रबंधन सोसायटी का प्रबंध मंडल करता है तथा शिक्षकों की नियुक्ति भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत होती है।
कॉलेजों को वेतन और अन्य खर्चों का अनुदान देती है यूपी सरकार
राज्य सरकार कॉलेजों को वेतन और अन्य खर्चों के लिए अनुदान देती है, लेकिन इससे शिक्षकों को राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने कहा कि सोसायटी न तो स्थानीय प्राधिकरण है और न ही संबंधित कानून के तहत राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाला निगम है लिहाज इसके शिक्षकों को लोक सेवक मानकर राज्य लोक सेवा अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं लाया जा सकता। हालांकि न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि याची वेतन पुनर्निर्धारण और वसूली के आदेशों को उचित फोरम पर चुनौती देने को स्वतंत्र है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।