चीख पड़ीं शिक्षिकाएं, नशे की हालत में प्राइमरी स्कूल में घुस गया मनबढ़; जमकर मचाया उत्पात

प्रधानाध्यापिका ने पुलिस को 30 जून को स्कूल के इस घटनाक्रम की जानकारी दी है। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि गांव का रहने वाला गुड्डू उर्फ बालेन्द्र शाही 30 जून को नशे की हालत में स्कूल पहुंचा। वह क्लासरूम में घुस गया। उसने वहां मौजूद विद्यार्थियों, शिक्षिकाओं के साथ गाली-गलौज करते हुए बदसलूकी करने लगा।

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सहजनवां के गीडा थाना क्षेत्र के एक स्कूल में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक मनबढ़ नशे की हालत में अचानक से एक प्राइमरी स्कूल में घुस गया। वह छात्राओं और शिक्षिकाओं को गालियां देने लगा। क्लास में घुसकर एक छात्रा को पीटा भी। यही नहीं शिक्षिकाओं पर बोतल फेंककर हमला करने की कोशिश भी की। घटना से स्कूल में दहशत का माहौल बन गया। स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने हिम्मत दिखाते हुए इस मामले की शिकायत पुलिस से की। थाने पर तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया।

पुलिस को दी तहरीर में प्रधानाध्यापिका ने 30 जून को स्कूल के इस घटनाक्रम की जानकारी दी है। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि गांव का रहने वाला गुड्डू उर्फ बालेन्द्र शाही 30 जून को नशे की हालत में स्कूल पहुंचा। वह सीधे क्लासरूम में घुस गया। उसने वहां मौजूद विद्यार्थियों और शिक्षिकाओं के साथ गाली-गलौज करते हुए बदसलूकी करने लगा। विरोध करने पर उसने एक छात्रा की पिटाई कर दी। यही नहीं उसने बोतल फेंककर शिक्षिकाओं को भी मारने का प्रयास किया।

घटना के बाद प्रधानाध्यापिका ने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस के वापस लौटते ही वह दोबारा विद्यालय पहुंच गया और फिर से गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद दोबारा डायल-112 पर सूचना दी गई। प्रधानाध्यापिका ने बताया कि आरोपी की हरकतों से विद्यालय की शिक्षिकाओं और छात्राओं में भय का माहौल है। अभिभावकों में भी घटना को लेकर आक्रोश है। गीडा थाने पहुंचकर उन्होंने लिखित तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी गुड्डू उर्फ बालेन्द्र शाही के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।