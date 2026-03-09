Hindustan Hindi News
यूपी के इन प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के आदेश, इन्हें खरीदना होगा डिवाइस

Mar 09, 2026 11:54 am ISTAjay Singh मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
जिन स्कूलों में बिजली का बिल देने तक के रुपये नहीं हैं वहां इस आदेश से प्रबंधकों में असंतोष पनप रहा है। यही कारण है कि 31 जनवरी तक यह व्यवस्था शुरू करने के आदेश के तीन सप्ताह बाद भी स्कूलों में रजिस्टर पर ही हाजिरी दर्ज हो रही है। प्रबंधन इसके बावजूद इस आदेश के सामने झुकने को तैयार नहीं है।

UP Schools News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित 413 प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के आदेश दिए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह की ओर से सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भेजे पत्र के अनुसार ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए डिवाइस और फोन प्रबंधकों को खरीदना होगा। इसके सॉफ्टवेयर पर आने वाला खर्च विभाग वहन करेगा।

जिन स्कूलों में बिजली का बिल देने तक के रुपये नहीं हैं और सरकार से बच्चों की यूनिफार्म, जूता-मोजा, बैग वगैरह खरीदने के लिए सहायता नहीं मिल रही हो वहां इस आदेश से प्रबंधकों में असंतोष पनप रहा है। यही कारण है कि 31 जनवरी तक यह व्यवस्था शुरू करने के आदेश के तीन सप्ताह बाद भी स्कूलों में रजिस्टर पर ही हाजिरी दर्ज हो रही है। जबकि निदेशक की ओर से 31 जनवरी तक ऑनलाइन उपस्थित शुरू न किए जाने पर वेतन रोकने के भी आदेश दिए गए थे।

लेकिन प्रबंधन इसके बावजूद इस आदेश के सामने झुकने को तैयार नहीं हैं। राष्ट्रीय शिशु विद्यालय एवं महिला कला प्रशिक्षण केंद्र मम्फोर्डगंज की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष एलके अहेरवार के अनुसार यह आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इस पर सरकार को पुर्नविचार करना चाहिए।

उपस्थिति के लिए एक घंटे का मिलेगा मार्जिन

बायोमीट्रिक उपस्थिति के लिए शिक्षकों को विद्यालय प्रारम्भ होने से एक घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। एक घंटे के बाद सिस्टम लॉक हो जाएगा। जिन विद्यालयों में नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो वहां ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज होगी जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में सिंक हो जाएगी।

विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को उपस्थिति दर्ज करनी है। यदि कोई प्रधानाध्यापक उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उनसे चार्ज लेकर अन्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी देने के आदेश हैं।

