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शिक्षक-कर्मचारी छिपा नहीं सकेंगे सच, खिलाफ चल रही जांच का ब्योरा इस पोर्टल पर होगा दर्ज

May 06, 2026 06:45 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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करीब छह साल पहले सरस्वती और शिक्षक श्री पुरस्कार देने में गड़बड़ी उजागर हुई थी। ढंग से सत्यापन किए बिना एक शिक्षक का नाम पुरस्कार की सूची  में शामिल कर दिया गया था। इससे उच्च शिक्षा विभाग की किरकिरी हुई थी। अब अब किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी।

शिक्षक-कर्मचारी छिपा नहीं सकेंगे सच, खिलाफ चल रही जांच का ब्योरा इस पोर्टल पर होगा दर्ज

UP News : उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारी अपने खिलाफ चल रही जांच नहीं छिपा सकेंगे। मानव संपदा पोर्टल पर उनके खिलाफ चल रही सतर्कता जांच व अनुशासनात्मक कार्रवाई का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। ऐसे में अब किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी।

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और निदेशक उच्च शिक्षा को मानव संपदा पोर्टल पर कार्रवाई से संबंधित पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी। ऐसे में अब विभिन्न पुरस्कारों और कमेटियों में इन शिक्षकों और कर्मचारियों का नाम शामिल करने से पहले उनकी आसानी से जांच हो सकेगी। किसी भी कीमत पर गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। करीब छह साल पहले सरस्वती और शिक्षक श्री पुरस्कार देने में गड़बड़ी उजागर हुई थी। ढंग से सत्यापन किए बिना एक शिक्षक को पुरस्कार सूची में शामिल कर दिया गया था।

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जिससे उच्च शिक्षा विभाग की किरकिरी हुई थी। उसके बाद यह पुरस्कार नहीं बांटे गए। अब मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों के विरुद्ध संस्थित और लंबित विभागीय कार्रवाई का पूरा ब्योरा रहेगा। वहीं इनके खिलाफ अगर कोई सतर्कता जांच चल रही है तो उसका पूरा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। एक क्लिक पर शिक्षकों और कर्मचारियों के चरित्र का सत्यापन किया जा सकेगा। आगे कमेटियों में दागी शिक्षक और कर्मचारी शामिल न हों इसके लिए फूलप्रूफ व्यवस्था की जा रही है।

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अब उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के शिक्षक और कर्मचारियों के विषय में पारदर्शी सूचना मानव संपदा पोर्टल से ही मिल सकेगी। उच्च शिक्षा विभाग सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ चल रही जांच का ब्योरा एकत्र कर उसे ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। पोर्टल पर उनके बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। सच को छिपाया नहीं जा सकेगा। इससे किसी किस्म की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रह जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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