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यूपी के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों-कर्मचारियों को एरियर मिलेगा, वापस होंगे इस कटौती के रुपए

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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UP Schools News : उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द एरियर मिलेगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षकों-कर्मचारिों को  उनके सामूहिक बीमा योजना की प्रीमियम कटौती की धनराशि वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है।

primary teacher
प्राइमरी शिक्षक

UP Schools News : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उनकी सामूहिक बीमा योजना की प्रीमियम कटौती की धनराशि वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रीमियम की रकम शिक्षकों और कर्मचारियों को वापस लौटाने के लिए कुल 134 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी जारी कर दी गई है। एरियर के रूप में यह धनराशि जल्द बैंक खातों में भेजी जाएगी।

परिषदीय स्कूलों में 31 मार्च 2014 से लेकर एक सितंबर 2022 तक वेतन से काटी गई सामूहिक बीमा योजना के प्रीमियम की धनराशि वापस की जाएगी। दरअसल इस दौरान एलआईसी ने सामूहिक बीमा योजना बंद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद विभाग शिक्षकों और कर्मियों के वेतन से हर महीने 87 रुपये का बीमा प्रीमियम काटता रहा।

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शिक्षकों ने इसका विरोध किया तो एक सितंबर 2022 से प्रीमियम की धनराशि वेतन से कटना बंद हुई। फिर शिक्षकों ने आठ वर्षों तक जमा किए गए प्रीमियम की धनराशि वापस करने की मांग शासन से तेज कर दी। आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों व कर्मियों को उनके जमा किए गए सामूहिक बीमा योजना के प्रीमियम की धनराशि वापस किए जाने के लिए बजट जारी कर दिया है।

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।बेसिक शिक्षा विभाग के जिला आहरण और वितरण अधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 134 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एरियर के रूप में सीधे संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन और मिलान कर एकमुश्त व पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

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बनारस और जौनपुर में कल बंद रहेंगे स्कूल

इस बीच खबर है कि वाराणसी और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट और बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर डीएम वाराणसी के आदेश से 19 अगस्त को कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश सभी परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त तथा अन्य बोर्डों से संचालित विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि सभी सभी संबंधित विद्यालय प्रबंधन, प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। वहीं जौनपुर में भी डीएम के आदेश पर कक्षा एक आठ तक के स्कूल 19 अगस्त को बंद रहेंगे। बीएसए ने बताया है कि जिले के सभी परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त सभी बोर्ड के विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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