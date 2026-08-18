यूपी के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों-कर्मचारियों को एरियर मिलेगा, वापस होंगे इस कटौती के रुपए

UP Schools News : उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जल्द एरियर मिलेगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षकों-कर्मचारिों को उनके सामूहिक बीमा योजना की प्रीमियम कटौती की धनराशि वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है।

UP Schools News : उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। उनकी सामूहिक बीमा योजना की प्रीमियम कटौती की धनराशि वापस किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रीमियम की रकम शिक्षकों और कर्मचारियों को वापस लौटाने के लिए कुल 134 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी जारी कर दी गई है। एरियर के रूप में यह धनराशि जल्द बैंक खातों में भेजी जाएगी।

परिषदीय स्कूलों में 31 मार्च 2014 से लेकर एक सितंबर 2022 तक वेतन से काटी गई सामूहिक बीमा योजना के प्रीमियम की धनराशि वापस की जाएगी। दरअसल इस दौरान एलआईसी ने सामूहिक बीमा योजना बंद कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद विभाग शिक्षकों और कर्मियों के वेतन से हर महीने 87 रुपये का बीमा प्रीमियम काटता रहा।

शिक्षकों ने इसका विरोध किया तो एक सितंबर 2022 से प्रीमियम की धनराशि वेतन से कटना बंद हुई। फिर शिक्षकों ने आठ वर्षों तक जमा किए गए प्रीमियम की धनराशि वापस करने की मांग शासन से तेज कर दी। आखिरकार बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों व कर्मियों को उनके जमा किए गए सामूहिक बीमा योजना के प्रीमियम की धनराशि वापस किए जाने के लिए बजट जारी कर दिया है।

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।बेसिक शिक्षा विभाग के जिला आहरण और वितरण अधिकारियों तथा खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 134 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एरियर के रूप में सीधे संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी अभिलेखों का नियमानुसार सत्यापन और मिलान कर एकमुश्त व पारदर्शी प्रक्रिया के तहत भुगतान सुनिश्चित किया जाए।