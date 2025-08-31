आठवीं की छात्रा से टीचर ने क्लास में की गंदी बातें, फिर बोला-मेरे साथ होटल चलो; जानें फिर

छात्रा का कहना है कि शिक्षक उसके साथ अश्लील बातें करता था और तीन दिन पहले उसने उसे होटल में ले जाने की बात कही। छात्रा ने शिकायत परिजनों से की, जिन्होंने थाने जाकर थाना पुलिस को इस बारे में बताया। पुलिस ने शुक्रवार की रात आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया।

यूपी के मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षक ने आठवीं कक्षा की छात्रा से अश्लील बातें की और उसे होटल में ले जाने की बात कही। इस पर छात्रा ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने थाने में सूचना दी लेकिन पुलिस ने उन्हें टरका दिया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। शुक्रवार की देर रात पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने उसे सस्पेंड कर दिया है।

आरोप है कि पुलिस ने परिजनों को टरका दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो थाना पुलिस ने शुक्रवार को छात्रा की तहरीर पर शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार की रात आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। एसएचओ विजय कुमार राय ने बताया कि छात्रा के बयान दर्ज किए जाएंगे।