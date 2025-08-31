teacher talked dirty to an eighth grade student in class then said come with me to a hotel know what happened next आठवीं की छात्रा से टीचर ने क्लास में की गंदी बातें, फिर बोला-मेरे साथ होटल चलो; जानें फिर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
छात्रा का कहना है कि शिक्षक उसके साथ अश्लील बातें करता था और तीन दिन पहले उसने उसे होटल में ले जाने की बात कही। छात्रा ने शिकायत परिजनों से की, जिन्होंने थाने जाकर थाना पुलिस को इस बारे में बताया। पुलिस ने शुक्रवार की रात आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। 

Ajay Singh संवाददाता, मेरठSun, 31 Aug 2025 02:24 PM
यूपी के मेरठ के परीक्षितगढ़ क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षक ने आठवीं कक्षा की छात्रा से अश्लील बातें की और उसे होटल में ले जाने की बात कही। इस पर छात्रा ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने थाने में सूचना दी लेकिन पुलिस ने उन्हें टरका दिया। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। शुक्रवार की देर रात पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही कॉलेज प्रबंधन ने उसे सस्पेंड कर दिया है।

छात्रा का कहना है कि आरोपी शिक्षक क्षेत्र के ही एक गांव का है। आरोप है कि शिक्षक उसके साथ अश्लील बातें करता था और तीन दिन पहले उसने उसे होटल में ले जाने की बात कही। छात्रा ने शिकायत परिजनों से की, जिन्होंने थाने जाकर थाना पुलिस को इस बारे में बताया।

आरोप है कि पुलिस ने परिजनों को टरका दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो थाना पुलिस ने शुक्रवार को छात्रा की तहरीर पर शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने शुक्रवार की रात आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया। एसएचओ विजय कुमार राय ने बताया कि छात्रा के बयान दर्ज किए जाएंगे।

घटना से सकते में लोग

एक स्कूल में छात्रा के साथ उसी के शिक्षक द्वारा ऐसी हरकत किए जाने के आरोपों से लोग सकते हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब बेटियां स्कूल में ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहां सुरक्षित रहेंगी। लोग इस मामले की गहराई से छानबीन कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि यदि शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही स्कूल प्रबंधनों को भी इस तरह की चीजों पर ज्यादा सतर्क रहना चाहिए ताकि कहीं किसी बच्ची के साथ कोई इस तरह की हरकत न करने पाए।

