Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

छात्रा से रिश्ता बनाने वाला टीचर सस्पेंड, स्कूल आने पर रोक; SMC का ऐक्शन

Ajay Singh संवाददाता, अंबेडकरनगर
Follow us on Google News
share

इंटर कॉलेज की छात्रा से अनैतिक संबंध रखने के आरोप में शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने यह ऐक्शन लिया। स्कूल मैनेजमेंट ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अलग से भी एक कमेटी बनाई है। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक शिक्षक के स्कूल कैंपस में घुसने पर रोक लगा दी है।

छात्रा से रिश्ता बनाने वाला टीचर सस्पेंड, स्कूल आने पर रोक; SMC का ऐक्शन

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में एक शिक्षक को छात्रा से अनैतिक रिश्ता कायम करने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं शिक्षक के स्कूल आने पर भी रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया में शिक्षक की बदनामी होने पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) ने यह ऐक्शन लिया है। मामला अंबेडकरनगर के एक इंटर कॉलेज का है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने मामले की जांच की थी। कमेटी ने शिक्षक पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए यह ऐक्शन लिया और साथ ही मामले की विस्तार से जांच के लिए अलग से एक कमेटी बना दी है।

इंटर कॉलेज की मैनेजर प्रबंधक ऊषा वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्कूल की एक एक्स स्टूडेंट को लेकर कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई थीं। इसके अलावा कुछ छात्र संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों ने भी इस संबंध में शिकायतें दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार संबंधित छात्रा वर्ष 2022 से अप्रैल 2024 तक विद्यालय में अध्ययनरत रही। निलंबन आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध शिकायतों, सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ अनैतिक आचरण किया गया, जिससे शिक्षक समाज और विद्यालय की छवि धूमिल हुई है।

ये भी पढ़ें:कौन हैं अंजलि? अखिलेश ने बनाया सपा ऐप की पहली यूजर; भंडारे वाली लड़की की नई पारी

जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगे शिक्षक

प्रबंध समिति ने शिक्षक के विरुद्ध आरोपों को अनुशासनहीनता और शिक्षक के कर्तव्यों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय लिया है। जांच पूरी होने तक राजेन्द्र प्रसाद वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक बिना इजाजत के स्कूल कैंपस में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और जांच समिति के सामने बुलाए जाने पर उपस्थित होकर सहयोग करेंगे। प्रबंध समिति ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अलग से एक जांच समिति गठित करने की भी बात कही है तथा आरोपपत्र भी अलग से जारी किए जाने की जानकारी दी है।

मैनेजमेंट का सख्त रुख

इस मामले में इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट का सख्त रुख देखने को मिला है। मैनेजर उषा वर्मा ने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। प्रबंध समिति ऐसे मामलों को कत्तई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक के निलंबन के अनुमोदन के लिए फाइल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेजी गई है।

ये भी पढ़ें:यूपी की मॉडल पर ‘लापता लेडीज’ के अभिनेता को ठगने के आरोप,दी जान से मारने की धमकी
ये भी पढ़ें:यूपी के 29 पीसीएस अधिकारी बने आईएएस, प्रमोशन की लिस्ट जारी, नई तैनाती की तैयारी
ये भी पढ़ें:यूपी पहुंचा मानसून, पूरब से पश्चिम तक मौसम बदला; कल 30 जिलों में बारिश

शिक्षक बोले-मुझे फंसाया गया

वहीं आरोपी शिक्षक का कहना है कि इस मामले में उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह कहीं से दोषी नहीं हैं और ना ही उन्होंने कोई गलत काम किया है। उन्हें बेवजह इस मामले में फंसाकर बदनाम किया जा रहा है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Teacher News UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।