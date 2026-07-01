छात्रा से रिश्ता बनाने वाला टीचर सस्पेंड, स्कूल आने पर रोक; SMC का ऐक्शन

इंटर कॉलेज की छात्रा से अनैतिक संबंध रखने के आरोप में शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने यह ऐक्शन लिया। स्कूल मैनेजमेंट ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अलग से भी एक कमेटी बनाई है। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक शिक्षक के स्कूल कैंपस में घुसने पर रोक लगा दी है।

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में एक शिक्षक को छात्रा से अनैतिक रिश्ता कायम करने के चलते सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं शिक्षक के स्कूल आने पर भी रोक लगा दी गई है। सोशल मीडिया में शिक्षक की बदनामी होने पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) ने यह ऐक्शन लिया है। मामला अंबेडकरनगर के एक इंटर कॉलेज का है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने मामले की जांच की थी। कमेटी ने शिक्षक पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए यह ऐक्शन लिया और साथ ही मामले की विस्तार से जांच के लिए अलग से एक कमेटी बना दी है।

इंटर कॉलेज की मैनेजर प्रबंधक ऊषा वर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, स्कूल की एक एक्स स्टूडेंट को लेकर कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में खबरें प्रकाशित हुई थीं। इसके अलावा कुछ छात्र संगठनों और अन्य सामाजिक संगठनों ने भी इस संबंध में शिकायतें दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। विद्यालय के अभिलेखों के अनुसार संबंधित छात्रा वर्ष 2022 से अप्रैल 2024 तक विद्यालय में अध्ययनरत रही। निलंबन आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध शिकायतों, सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री और अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ अनैतिक आचरण किया गया, जिससे शिक्षक समाज और विद्यालय की छवि धूमिल हुई है।

जांच पूरी होने तक सस्पेंड रहेंगे शिक्षक प्रबंध समिति ने शिक्षक के विरुद्ध आरोपों को अनुशासनहीनता और शिक्षक के कर्तव्यों के उल्लंघन से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए निष्पक्ष जांच कराने का निर्णय लिया है। जांच पूरी होने तक राजेन्द्र प्रसाद वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक बिना इजाजत के स्कूल कैंपस में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और जांच समिति के सामने बुलाए जाने पर उपस्थित होकर सहयोग करेंगे। प्रबंध समिति ने मामले की विस्तृत जांच के लिए अलग से एक जांच समिति गठित करने की भी बात कही है तथा आरोपपत्र भी अलग से जारी किए जाने की जानकारी दी है।

मैनेजमेंट का सख्त रुख इस मामले में इंटर कॉलेज के मैनेजमेंट का सख्त रुख देखने को मिला है। मैनेजर उषा वर्मा ने कहा है कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। प्रबंध समिति ऐसे मामलों को कत्तई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षक के निलंबन के अनुमोदन के लिए फाइल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेजी गई है।