आठ साल के बच्चे पर टूटा शिक्षक का कहर, घसीटकर पीटा, दांत तोड़ा; कमरे में कर दिया बंद

संक्षेप: शिक्षक की पिटाई का शिकार बच्चा मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान नाली में गेंद गिर जाने पर पड़ोसी बच्चे से उसका विवाद हो गया। उसी वक्त उस बच्चे के पिता, जो कि बिहार में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, वहां आ गए।

यूपी के गोरखपुर में आठ साल के एक बच्चे पर पड़ोस में रहने वाले शिक्षक का कहर टूट पड़ा। आरोप है कि शिक्षक ने बच्चे को घसीटते हुए अपने घर के अंदर बंद कर दिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिससे बच्चे का दांत टूट गया और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। पूरी घटना कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

घटना, गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के संकट मोचन नगर माधोपुर की है। मिली जानकारी के अनुसार, शिक्षक की पिटाई का शिकार बच्चा माधोपुर में मोहल्ले के बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान नाली में गेंद गिर जाने पर पड़ोसी बच्चे से उसका विवाद हो गया। उसी वक्त उस बच्चे के पिता, जो कि बिहार में एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, वहां आ गए।

उन्होंने अपने बच्चे का पक्ष लेते हुए आठ साल के इस बच्चे को दौड़ाकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। आरोप है कि शिक्षक ने मासूम को सड़क पर गिराकर मारा, फिर उसकी गर्दन पकड़कर घर के अंदर घसीट ले गए और कमरे में बंद कर दिया। इस दौरान शिक्षक की सास भी मौजूद थीं।

शिक्षक की पिटाई से घायल बच्चा किसी तरह भागकर अपने घर पहुंचा। उसने अपने परिवारीजनों को पूरी घटना बताई। जब बच्चे के परिवारीजन आरोपी के घर पहुंचे तो वह मारपीट की घटना से इनकार करने लगे। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखा गया, जिसमें शिक्षक बच्चे को दौड़ाते और पीटते साफ दिखाई दे रहा है।