3 दिन कोचिंग सेंटर में सड़ती रही शिक्षक की लाश, आगरा के वीएस प्लाजा में सनसनीखेज वारदात

आगरा के एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक ओपी यादव का सड़ा हुआ शव मिला है। आशंका, शिक्षक की हत्या किए जाने की हत्या है। व्यापारियों ने कोचिंग का शटर बिना ताला के गिरा देखा तो पुलिस बुला ली। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है। मारे गए शिक्षक 50 वर्षीय ओमप्रकाश यादव मूल रूप से कानपुर देहात के निवासी थे।

आगरा, मुख्य संवाददाता। आगरा के वीएस प्लाजा में चलने वाले एक कोचिंग सेंटर में सनसनीखेज कत्ल हो गया। आवास विकास कालोनी सेक्टर तीन (जगदीशपुरा) स्थित वीएस प्लाजा में संचालित कोचिंग सेंटर में शुक्रवार की सुबह शिक्षक ओपी यादव का सड़ा हुआ शव मिला। सोमवार को उन्हें आखिरी बार देखा गया था। मामला हत्या का मानते हुए पुलिस छानबीन में जुट गई है। फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। आशंका है कि वारदात मंगलवार की है। शव तीन दिन पुराना है।

50 वर्षीय ओमप्रकाश यादव मूलत: ग्राम कठिका, रसूलाबाद (कानपुर देहात) के निवासी थे। महारानी बाग, अवधपुरी में उनकी बुआ का घर है। उनकी पढ़ाई आगरा में हुई थी। आगरा में ही बस गए थे। अविवाहित थे। आवास विकास कालोनी सेक्टर सात स्थित शिवालिक कैंब्रिज कॉलेज में गणित के शिक्षक थे। सेक्टर तीन स्थित वीएस प्लाजा में भूतल के पिछले हिस्से में ओपी यादव के नाम से गणित की कोचिंग चलाया करते थे। इस इलाके में उनकी कोचिंग खूब चला करती थी।

सोमवार को उन्होंने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाया। मंगलवार को बच्चे आए तो कोचिंग का शटर गिरा हुआ मिला। बच्चे वापस लौट गए। शुक्रवार की सुबह मार्केट के व्यापारियों ने देखा कि कोचिंग का शटर गिरा हुआ है मगर शटर में ताले नहीं लगे हैं। यह देख व्यापारियों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर आई। कोचिंग में प्रवेश किया। अंदर पहुंची तो कमरे में एक सड़ा हुआ शव फर्श पर पड़ा मिला। खून भी बिखरा हुआ था। दुर्गंध आ रही थी।

पुलिस कर्मियों ने नाक पर कपड़ा बांधकर मौके पर जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम को बुलाया गया। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना पर ओपी यादव के फुफेरे भाई तिलक विजय सिंह मौके पर आ गए। पुलिस को बताया कि लंबे समय से उनसे बातचीत नहीं हुई थी। ओपी यादव शास्त्रीपुरम में रहते थे। शाम को कोचिंग पढ़ाने के बाद अपने घर ही जाते थे। उनके घर आना-जाना लगभग बंद हो गया था।

हत्या की सूचना पर पहुंचे कॉलेज वाले हत्या की सूचना पर शिवालिक कैंब्रिज कॉलेज से कर्मचारी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि ओपी यादव ने मंगलवार का अवकाश लिया था। उसके बाद कॉलेज नहीं आए। लोगों को लगा कि किसी काम से बाहर चले गए होंगे। उनका फोन भी नहीं मिल रहा था।

ब्याज पर रकम देने की चर्चा पुलिस, शिक्षक ओपी यादव की मौत के मामले में छानबीन कर रही है। स्थानीय लोगों से पुलिस केा पता चला है कि मृतक ब्याज पर भी रकम दिया करते थे। हालांकि अभी इसके प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस कॉल डिटेल निकाल रही है। ताकि यह पता कर सके कि सोमवार को उनकी किस-किससे बातचीत हुई थी। वह कोचिंग के बाद घर गए थे या सोमवार की रात कोचिंग में ही वारदात हो गई थी।