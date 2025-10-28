एग्जाम पास कराने के नाम पर नाबालिग छात्राओं से टीचर की गंदी बात, प्रिंसिपल ने कराई FIR

संक्षेप: सातवीं की परीक्षा में पास कराने के नाम पर एक शिक्षक ने दो नाबालिग छात्राओं पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। करीब 13 साल की इन छात्राओं से शिक्षक अश्लील बातें करता रहा। मामला सामने आया तो प्रिंसिपल ने खुद कोतवाली जाकर तहरीर दी और केस दर्ज कराया।

उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक शर्मनाक वाकया सामने आया है। यहां के एक सरकारी स्कूल में एक शिक्षक ने दो नाबालिग छात्राओं पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। शिक्षक ने उन्हें एग्जाम में पास कराने का लालच दिया। कक्षा सात में पढ़ने वाली इन छात्राओं से शिक्षक अश्लील बातें करता रहा। मामले की जानकारी हुई तो स्कूल में हड़कंप मच गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद कोतवाली जाकर शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक की तलाश में जुटी है।

मामला देवरिया के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है। इस स्कूल में दो नाबालिग छात्राओं के साथ जो कुछ हुआ उस पर यकीन करना भी मुश्किल है। सातवीं में पढ़ने वाली करीब 13 साल की इन दोनों छात्राओं पर शिक्षक शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। उसने छात्राओं परीक्षा में पास कराने का लालच दिया।

छात्राओं के साथ शिक्षक अश्लील बातें करने लगा। ये सब बातें छिपी न रह सकीं। स्कूल में बात फैली तो प्रिंसिपल तक भी पहुंची। प्रिंसिपल ने तुरंत सलेमपुर कोतवाली पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ तहरीर देकर केस दर्ज करा दिया। इसके साथ ही विभागीय जांच और कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भी भेज दी है।