छात्रा को ब्लैकमेल करने पर टीचर का मर्डर; दोस्त ने कोचिंग में गला रेता था, ब्लैक बोर्ड पर लिखा -रेपिस्ट

आगरा में शिक्षक ओपी यादव हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पूर्व छात्रा को ब्लैकमेल करने पर उसके दोस्त ने कोचिंग में शिक्षक की गला काटकर हत्या की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूटी बरामद हुई, जबकि मोबाइल तोड़कर फेंक दिया गया था।

आगरा, मुख्य संवाददाता: टीचर ओपी यादव हत्याकांड का आगरा पुलिस में खुलासा कर दिया है। पूर्व छात्रा को ब्लैकमेल करने पर उसके ही दोस्त ने टीचर की कोचिंग में हत्या की थी। पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी को पकड़ लिया है। शुक्रवार को पुलिस खुलासा कर सकती है। शिक्षक की स्कूटी मिल गई है। मोबाइल हत्यारोपी ने तोड़कर फेंक दिया था। आवास विकास कालोनी सेक्टर 13 निवासी शिक्षक ओमप्रकाश यादव मूलत: कानपुर देहात के निवासी थी। कालोनी स्थित शिवालिक कैंब्रिज कॉलेज में गणित के शिक्षक थे। आवास विकास कालोनी सेक्टर तीन में वीएस प्लाजा में कोचिंग भी चलाया करते थे। हाईस्कूल के लड़के-लड़कियों को गणित पढ़ाते थे। दो नवंबर की रात उन्हें आखिरी बार देखा गया था। उसी रात उनकी हत्या हुई थी। कोचिंग का शटर गिरा हुआ था। छह नवंबर की सुबह कोचिंग में सड़ा हुआ शव मिला था। गला काटकर हत्या की गई थी।

छात्रा को ब्लैकमेल करता था टीचर पुलिस ने कई दिनों की छानबीन के बाद कोचिंग की एक पूर्व छात्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। छात्रा ने पहले तो बताया कि सर बहुत अच्छे थे। उसे लगातार फोन क्यों करते थे। मैसेज क्यों करते थे। यह सवाल पूछने पर वह फूट-फूटकर रोने लगी। बताया कि सर ने उसे जाल में फंसा लिया था। स्नैपचेट से उसके आपत्तिजनक फोटो निकाल लिए थे। उन्हें दिखाकर ब्लैकमेल करते थे। पहले उसे अश्लील मैसेज करते थे। वह मैसेज पढ़ते ही डिलीट कर देती थी। पीछा छुड़ाना चाहती थी। उसकी दोस्ती शाहगंज क्षेत्र निवासी निखिल के साथ हुई। बताने पर निखिल सर को धमकाने आया था। उसकी धमकी से भी सर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था।

शिक्षक के हावी होने पर किए चाकू से वार पुलिस सूत्रों के अनुसार निखिल सोमवार की रात चाकू लेकर शिक्षक ओपी यादव को धमकाने आया था। उसने शिक्षक को धमकाया। वह उससे शरीर में तगड़े थे। उस पर हावी हो गए। अपने को घिरता देख निखिल ने चाकू निकाल लिया। प्रहार करना शुरू कर दिए। कई प्रहार किए। शिक्षक ओपी यादव गिर पड़े। निखिल को लगा बच गए तो वह फंस जाएगा। उसने चाकू से उनका गला काट दिया। उसके बाद ब्लैकबोर्ड पर लिखा ओपी यादव रेपिस्ट। चाकू और शिक्षक की स्कूटी बरामद हो गई है।