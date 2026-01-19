Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTeacher murdered by slitting her throat, husband BJP leader detained; sensational murder in Ambedkar Nagar UP
शिक्षिका की गला रेतकर हत्या, पति भाजपा नेता हिरासत में; यूपी में सनसनीखेज मर्डर

शिक्षिका की गला रेतकर हत्या, पति भाजपा नेता हिरासत में; यूपी में सनसनीखेज मर्डर

संक्षेप:

यूपी के अंबेडकरनगर जिले में शिक्षिका की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। शिक्षिका का शव खून से लथपथ किचन में पाया गया। पुलिस ने शक के आधार पर पति भाजपा नेता हिरासत में ले लिया है।

Jan 19, 2026 05:54 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के अंबेडकरनगर में गांधी आश्रम कॉलोनी में एक महिला शिक्षक की दिनदहाड़े धारदार हंसुआ से गला रेतकर हत्या कर दी गई। शिक्षिका का शव खून से लथपथ किचन में पाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही सनसनी फैल गई। पुलिस अधीक्षक ने गांधी आश्रम पहुंचकर घटना की जानकारी ली। शक के आधार पर पति भाजपा नेता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भाजपा नगर मीडिया प्रभारी उमाशंकर सिंह उर्फ सोनू अपनी पत्नी सोनी (30 वर्ष) के साथ गांधी आश्रम कॉलोनी में रहते थे। उमाशंकर के पिता वृषभान सिंह और कॉलोनी के निवासियों ने अकबरपुर कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि घर में सोनी की हत्या हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। सोनी पत्नी उमाशंकर सिंह की लाश किचन में खून से लथपथ पाई गई। पास में ही हसुआ भी बरामद हुआ जिससे गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने भी घटनास्थल का दौरा किया।। उन्होंने कहा कि अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

पुलिस ने शक के आधार पर पति भाजपा नेता उमाशंकर सिंह को हिरासत में ले लिया है। मृतका सोनी गांधी आश्रम के सामने स्थित सेंट जॉन्स स्कूल में शिक्षिका थी। उसके दो बेटे भी हैं जो घटना के समय स्कूल गए हुए थे। जिस समय वारदात हुई उस समय सास मालती सिंह घर से बाहर सामान लेने के लिए निकली थी जबकि ससुर मोबाइल का सिम लेने के लिए अकबरपुर तहसील के पास गए थे। चर्चा है कि पति उमाशंकर सिंह पत्नी सोनी पर हमेशा शक की निगाह रखता था। मृतका सोनी का मायका पड़ोसी जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गौहरपुर में था। पंचनामा के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और लाश के आसपास से साक्ष्य इकट्ठा किए।

ये भी पढ़ें:डीएम खीरी की पाठशाला, दुर्गा शक्ति नागपाल ने 9 हजार बेटियों को सौंपी पोटली
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Ambedkar Nagar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |