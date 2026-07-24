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VIDEO: छुट्टी के बाद चार साल के बच्चे को कक्षा में बंद कर चले गए शिक्षक, इंचार्ज सहित तीन सस्पेंड

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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बुलंदहशहर में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। यहां छुट्टी के बाद शिक्षक अपने घर चले गए। शिक्षक एक बच्चे को स्कूल में ही बंद कर गए। ग्रामीणों की जब नजर पड़ी तो उन्होंने इसकी शिकायत की और ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। मामले में इंचार्ज समेत तीन को सस्पेंड कर दिया गया है।

VIDEO Viral: यूपी के बुलंदशहर जिले में शिक्षकों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खुर्जा क्षेत्र के गांव दिनौल के प्राथमिक विद्यालय में एक चार वर्षीय मासूम की जान पर बन गई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद शिक्षक एक छात्र को कक्षा में बंद करके चले गए। रास्ते में जा रहे एक ग्रामीण ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने इसके बारे में अन्य ग्रामीणों को बताया। आनन-फानन में पहुंचे परिजनों ने स्कूल के मुख्य गेट और कक्षा का ताला तोड़कर किसी तरह मासूम को बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो वायरल हो गया। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उधर, सूचना मिलते ही तहसीलदार और और बीईओ मौके पर पहुंचे। बीएसए ने मामले में बीईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रधानाध्यापक सहित तीन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।

गांव दिनौल स्थित प्राथमिक विद्यालय 75 छात्र पंजीकृत हैं। गांव निवासी सोनू ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी देविका और बेटे सोयम का कक्षा एक के लिए नामांकन कराया था। शुक्रवार को सोयम अपनी बहन के साथ स्कूल गया था। छुट्टी होने के बाद दोपहर एक बजे देविका घर आ गई, जबिक सोयम कक्षा में सोता रह गया। शिक्षकों ने छुट्टी होने के बाद कक्षाओं में नहीं देखा और कक्षा व स्कूल का ताला लगाकर घर को चले गए। करीब सवा दो बजे गांव निवासी ग्रामीण दिनेश स्कूल के निकट से निकलकर जा रहा था, तो उसने वहां बच्चे के रोने की आवाज सुनी। जिस पर कक्षा में झांकते हुए देखा तो बच्चा बंद था। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है। ग्रामीण एकत्र हो गए और उन्होंने ताला तोड़कर पसीने में तर-बतर बच्चे को कक्षा से बाहर निकाला। इस दौरान परिजनों व ग्रामीणों ने शिक्षकों पर लापरवाही आरोप लगाया।

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बीएसए ने प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर की कर्रवाई

वहीं, सूचना मिलते ही तहसीलदार सचिन कुमार और बीईओ अमित कुमार गुप्ता मौके पर पहुंचे। बीएसए ने वीरेंद्र कुमार ने भी तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए बीईओ से प्रकरण में रिपोर्ट तलब कर ली थी। बीएसए ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार, सहायक अध्यापिका सीमा व अंशुमान को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करते हुए इन्हें दूसरे ब्लॉकों के स्कूलों में संबद्ध कर दिया है। बीएसए ने बताया कि शिक्षकों की इसमें लापरवाही उजागर हुई है। उधर बीएसए वीरेंद्र कुमार का कहना है कि इस मामले में प्रधानाध्यापक सहित तीन शिक्षकों को सस्पेंड का दिया है। ऐसी लापरवाही बिल्कुल बर्दास्त नहीं की जाएगी। बीईओ से तत्काल मामले में रिपोर्ट मांगी गई थी। इसी के आधार पर कार्यवाही की गई है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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