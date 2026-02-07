Hindustan Hindi News
होमवर्क पूरा न करने पर कक्षा दो के छात्र पर टूटा शिक्षक का कहर, गिन कर मारे 105 डंडे

पिटाई के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे का इलाज कराना पड़ा। बच्चे के दोनों पैरों सहित शरीर के कई हिस्सों पर डंडों के निशान उभर आए हैं। पिता ने शिकायत उच्चाधिकारियों से की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षक ने उनके बेटे को गिनकर 105 डंडे मारे। यही नहीं उसे घर पर कुछ नहीं बताने के लिए धमकाया भी।

Feb 07, 2026 03:28 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोंडा
यूपी के गोंडा के करनैलगंज के एक निजी विद्यालय के शिक्षक ने गृह कार्य (Home Work) पूरा न होने पर कक्षा दो के मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई है, परिजनों को बच्चे का इलाज कराना पड़ा। बच्चे के दोनों पैरों सहित शरीर के कई हिस्सों पर डंडों के निशान उभर आए हैं। पिता ने शिकायत उच्चाधिकारियों से की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शिक्षक ने उनके बेटे को गिनकर 105 डंडे मारे। यही नहीं उसे घर पर कुछ नहीं बताने के लिए धमकाया भी। पिता ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज कराया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

चतरुपुर नकार निवासी राज प्रसाद का आरोप है कि उनका नौ वर्षीय पुत्र अभिषेक गोस्वामी गुमदहा में संचालित स्कूल में कक्षा दो का छात्र है। गुरुवार को स्कूल में गृहकार्य पूरा न होने पर शिक्षक प्रखर सिंह ने पिटाई कर दी। शिक्षक ने गिनकर बच्चे को 105 डंडे मारे। यही नहीं बच्चे को घर पर बताने पर दोबारा पिटाई करने की धमकी भी दी।

छात्र के पिता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत विद्यालय के संचालक से की तो उन्होंने शिक्षक से कोई पूछताछ या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाए उल्टे परिवारीजनों को ही डांटकर भगा दिया। राज प्रसाद ने मांग की कि उनके बेटे की पिटाई करने वाले शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि इस घटना से बच्चे को काफी तकलीफ हुई है। किसी भी बच्चे को दोबारा ऐसी सजा नहीं दी जानी चाहिए।

क्या बोली पुलिस

कक्षा दो के छात्र की स्कूल में पिटाई की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। कोतवाल नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

