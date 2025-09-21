teacher kicked and beat the student by throwing him down video viral VIDEO: शिक्षक ने छात्र को जमीन पर गिराकर लात-घूसों से पीटा, प्रिसिंपल रूम में मुर्गा भी बनाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
VIDEO: शिक्षक ने छात्र को जमीन पर गिराकर लात-घूसों से पीटा, प्रिसिंपल रूम में मुर्गा भी बनाया

हरदोई से एक छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। जहां 11वीं क्लास के एक छात्र को शिक्षक ने जमीन पर गिराकर लात-घूसों से पीटा। लंच के समय छात्र दूसरी क्लास में बैठा था। जिससे नाराज शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, हरदोईSun, 21 Sep 2025 10:15 AM
VIDEO: शिक्षक ने छात्र को जमीन पर गिराकर लात-घूसों से पीटा, प्रिसिंपल रूम में मुर्गा भी बनाया

यूपी के हरदोई से एक छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। जहां 11वीं क्लास के एक छात्र को शिक्षक ने जमीन पर गिराकर लात-घूसों से पीटा। जानकारी के मुताबिक लंच के समय छात्र दूसरी क्लास में बैठा था। जिससे नाराज शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हरदोई में एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को दूसरी क्लास रूम में बैठना भारी पड़ गया। एक शिक्षक ने उसे बेहरमी से पीट दिया। जमीन पर गिराकर लात-घूंसे भी बरसाए। इस दौरान उसका शर्ट भी पट गया। लेकिन शिक्षक ने रुकने का नाम नहीं लिया। आरोप है कि कॉलेज के अन्य शिक्षक मौके पर एकत्रित हुए लेकिन किसी ने भी उसे नहीं बचाया। साथ ही प्रिसिंपल ऑफिस ले जाकर वहां भी पीटा गया। यहां तक कि प्रधानाध्यापक कक्ष में छात्र को मुर्गा भी बनाया गया।

बेरहमी से मार खाने के बाद छात्र घर पहुंचकर परिजनों से इस बात की जानकारी दी। उसकी बात सुनकर वह हैरान रह गए। परिजन छात्र को लेकर थाने पहुंचे और इसकी शिकायत दर्ज कराई। उधर, मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तीन नामजद समेत पांच शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है। एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट कर लोग शिक्षक के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

पांच शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज

इस मामले में एसपी ने बताया कि कोतवाली शहर थाना क्षेत्र नाघेट रोड स्थित एक स्कूल में 18 सितंबर को उसी कॉलेज के अध्यापकों द्वारा छात्र के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

