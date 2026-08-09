टीचर पति ने सांप घुसने का बुना ताना-बाना, बात नहीं बनी तो पत्नी को बांके से काट डाला

फतेहपुर में एक सरकारी टीचर ने पत्नी की घर के अंदर बांके से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद उसने बाथटब में गिरकर गंभीर घायल होने का नाटक रचा और उसे अस्पताल ले गया। लेकिन शरीर पर मिले जख्मों ने निशान ने उसकी पोल खोल दी।

यूपी के फतेहपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक प्राइवेट शिक्षिका की घर के अंदर बांके से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद सरकारी शिक्षक पति ने बीवी के बाथटब में गिरकर गंभीर घायल होने का नाटक रचा और उसे अस्पताल ले गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका के सिर और पैर पर घाव देख मां ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया। जिसके बाद पुलिस ने खून से सना बांका बरामद कर आरोपी पति को हिरासत में ले लिया।

ये घटना नासेपीर रोड शादीपुर का है। एसपी ने बताया कि शनिवार सुबह दिलीप यादव ने अपने भाइयों और ससुराल वालों को फोन कर सूचना दी कि पत्नी शालिनी घर में बाथटब में गिर गई है। वह गंभीर घायल है। इसके बाद वह पत्नी को जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर दिलीप शव लेकर वापस घर आ गया। घटना की खबर मिलते ही शालिनी के पिता धर्म सिंह यादव और मां फूलमती परिजनों के साथ घर पहुंचे। मां फूलमती ने देखा कि बेटी के सिर और पैर पर किसी धारदार हथियार से वार किए जाने के गहरे निशान हैं। इस पर उन्होंने तुरंत दामाद दिलीप पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

एक दिन पहले ही हत्या की कर ली थी प्लानिंग प्राइवेट शिक्षिका की हत्या की पटकथा हमलावर पति ने शुक्रवार शाम ही तैयार कर ली थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि शाम को शालिनी के पति दिलीप यादव ने शोर मचाया कि उनके घर में काला सांप घुस गया है। मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए। दिलीप ने डायल-112 पर सूचना देकर पुलिस भी बुला ली। पीआरवी मौके पर पहुंची और वन विभाग की टीम बुलाने की बात कही। हालांकि, इसके बाद दिलीप ने वन विभाग को सूचना नहीं दी।

बांके से मार डाला शालिनी का शव बाथटब में औंधे मुंह पड़ा था। इसकी तस्दीक मोहल्ले वालों और मौके पर पहुंचे परिजनों ने की है। शव की हालत देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि हमलावर के मंसूबे भांपकर शालिनी रात को या तो सोई नहीं थी या फिर उसकी नींद खुल गई थी। वह जान बचाने के लिए संघर्ष करती रही। इसी दौरान हमलावर ने बांके से भाग रही शालिनी के सिर पर पीछे से वार कर दिया। वह कुछ कदम और चल पाती, इससे पहले ही हमलावर ने उसके पैर पर वार कर दिया, जिसके बाद वह लड़खड़ाकर बाथटब में जा गिरी। घर में सांप घुसने की बात पर पुलिस और मोहल्ले के लोग भी कयास लगा रहे हैं कि शायद हमलावर ने गला दबाकर हत्या करने और फिर उसे सर्पदंश दिखाने की स्क्रिप्ट तैयार की थी।