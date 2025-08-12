teacher grabbed student by the neck and lifted him up and also punched in stomach स्कूल में बच्चों के साथ बर्बरता, टीचर ने छात्र को गर्दन पकड़कर उठाया, पेट में भी मारा मुक्का, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsteacher grabbed student by the neck and lifted him up and also punched in stomach

स्कूल में बच्चों के साथ बर्बरता, टीचर ने छात्र को गर्दन पकड़कर उठाया, पेट में भी मारा मुक्का

देवरिया के एक स्कूल में शिक्षक ने बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसने छात्रों की न केवल पिटाई की बल्कि गर्दन पकड़ कर उठा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद माहौल गर्मा गया है।

Pawan Kumar Sharma निज संवाददाता, देवरियाTue, 12 Aug 2025 09:09 PM
share Share
Follow Us on
स्कूल में बच्चों के साथ बर्बरता, टीचर ने छात्र को गर्दन पकड़कर उठाया, पेट में भी मारा मुक्का

यूपी के देवरिया के एक विद्यालय में छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। छात्रों की न केवल एक शिक्षक ने पिटाई की बल्कि गर्दन पकड़ कर उठा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद माहौल गर्म हो गया है। बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने मामले की जांच का आदेश दिया है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 24 सेकंड के वीडियो ने बेसिक विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शिक्षक एक बच्चे को गर्दन पकड़ कर उठा दिया है। कुछ सेकंड तक उठाए रखने के बाद उसे नीचे उतार देता है। शिक्षक बच्चे के पेट में मारता है। इसके बाद पीछे खड़े एक अन्य छात्र की भी पीट देता है। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो देखने के बाद हर कोई शिक्षक के व्यवहार को कोस रहा है।

विद्यालयों में छात्रों के साथ किसी तरह के अमानवीय व्यवहार पर रोक है। बावजूद इसके छात्रों के साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 7 अगस्त को रुद्रपुर क्षेत्र के एक विद्यालय में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। मामले में प्रधानाचार्य के खिलाफ पुलिस ने शांतिभंग की कार्रवाई की थी। बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यालय में छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने की जानकारी हुई है। मामले की जांच कराने के लिए बीईओ को निर्देश दिए गए हैं। बुधवार तक बीईओ की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:यारर डीएम भगवान थोड़ी ही है, CMO के बाद कानपुर के एक और अधिकारी का ऑडियो वायरल

शिक्षकों के फर्जी नियुक्ति कि जांच डीआईओएस कार्यालय ने की तेज

उधर, श्री प्रकाश संस्कृत महाविद्यालय में नियुक्त फर्जी पांच शिक्षकों की जांच डीआईओएस कार्यालय ने तेज कर दी है। इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण के लिए डीआईओएस कार्यालय से रिमाइंडर नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा शिक्षकों की जानकारी देने के लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इन पांचों शिक्षकों के विरूद्ध गौरीबाजार पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 6 नवम्बर को 2024 को जालसाजी समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था।

Up News Uttar Pradesh Deoria अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |