स्कूल में बच्चों के साथ बर्बरता, टीचर ने छात्र को गर्दन पकड़कर उठाया, पेट में भी मारा मुक्का

देवरिया के एक स्कूल में शिक्षक ने बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। उसने छात्रों की न केवल पिटाई की बल्कि गर्दन पकड़ कर उठा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद माहौल गर्मा गया है।

यूपी के देवरिया के एक विद्यालय में छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। छात्रों की न केवल एक शिक्षक ने पिटाई की बल्कि गर्दन पकड़ कर उठा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद माहौल गर्म हो गया है। बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने मामले की जांच का आदेश दिया है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 24 सेकंड के वीडियो ने बेसिक विभाग के अधिकारियों के होश उड़ा दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शिक्षक एक बच्चे को गर्दन पकड़ कर उठा दिया है। कुछ सेकंड तक उठाए रखने के बाद उसे नीचे उतार देता है। शिक्षक बच्चे के पेट में मारता है। इसके बाद पीछे खड़े एक अन्य छात्र की भी पीट देता है। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक प्राइवेट विद्यालय का बताया जा रहा है। वीडियो देखने के बाद हर कोई शिक्षक के व्यवहार को कोस रहा है।

विद्यालयों में छात्रों के साथ किसी तरह के अमानवीय व्यवहार पर रोक है। बावजूद इसके छात्रों के साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 7 अगस्त को रुद्रपुर क्षेत्र के एक विद्यालय में भी इस तरह की घटना सामने आई थी। मामले में प्रधानाचार्य के खिलाफ पुलिस ने शांतिभंग की कार्रवाई की थी। बीएसए शालिनी श्रीवास्तव ने कहा कि विद्यालय में छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने की जानकारी हुई है। मामले की जांच कराने के लिए बीईओ को निर्देश दिए गए हैं। बुधवार तक बीईओ की तरफ से रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।