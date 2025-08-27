कॉपी पर ‘जय श्री राम’ लिखा देख टीचर का भड़का गुस्सा, चौथी के छात्र को पीटा; हंगामा

शाकिर हुसैन अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं। आरोप है कि 13 अगस्त को कुछ बच्चों ने कॉपियों पर जय श्रीराम लिखा मिला था तो उन्होंने उन पर गोल घेरा बना दिया था और आगे से ये सब नहीं लिखने की हिदायत दी। चौथी में पढ़ने वाले एक छात्र को पीटने का भी आरोप लगा।

यूपी के एटा में कक्षा चार के एक छात्र की कॉपी पर जय श्रीराम लिखा मिलने पर शिक्षक ने उसकी पिटाई कर दी। इस पर अभिभावक और हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी स्कूल पहुंच गए। हंगामा कर दिया। ये सुनकर पहुंची पुलिस शिक्षक को कोतवाली देहात ले आई। वहीं छात्र के पिता ने शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

थाना कोतवाली देहात क्षेत्र कस्बा मरथरा में आर्य चिल्ड्रन केयर कॉन्वेट स्कूल है। इसमें मारहरा दरवाजा निवासी शाकिर हुसैन अंग्रेजी विषय पढ़ाते हैं। आरोप है कि 13 अगस्त को स्कूल के कुछ बच्चों ने कॉपियों पर जय श्रीराम लिखा मिला था तो शिक्षक ने उन पर गोल घेरा बना दिया था और आगे से ये सब नहीं लिखने की हिदायत दी थी। ये बात पता चलने पर 14 अगस्त को अभिभावक, भारतीय हिंदू परिषद गौ रक्षा दल के पदाधिकारी योगेन्द्र कुमार, प्रभात कुमार स्कूल पहुंचे और हंगामा करते हुए प्रधानाचार्य से शिक्षक को निकालने के लिए कहा। आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हो गया।

बताया जा रहा है कि 25 अगस्त को स्कूल में शिक्षक ने कक्षा चार के छात्र नितिन की पिटाई कर दी। इसकी जानकारी घरवालों को हुई। मंगलवार को हिंदू संगठन, अभिभावक स्कूल पहुंच गए और शिक्षक की पकड़कर पिटाई कर दी। नितिन के पिता कमल सिंह ने बताया कि कॉपी पर जय श्रीराम लिखने पर शिक्षक ने बेटे, अन्य बच्चों की पिटाई की है। मामला बढ़ता देख पुलिस भी पहुंच गई और शिक्षक को साथ कोतवाली देहात ले आई है। कोतवाली देहात प्रभारी जितेन्द्र कुमार गौतम ने बताया कि पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जाांच की जा रही है।

हिंदू संगठन भड़के भारतीय हिंदू परिषद गौरक्षा दल के अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार ने बताया कि 13 अगस्त को शिक्षक शाकिर हुसैन ने श्रीराम लिखी कॉपियों पर गोल घेरा बना दिया था। स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को जल्द निकालने के लिए कहा था। सोमवार को एक बार फिर से कॉपी पर जय श्रीराम लिखने पर उसी शिक्षक ने कुछ छात्रों को पीट दिया। इसके बाद मंगलवार को अभिभावकों के साथ स्कूल गया और पुलिस को सूचना देते हुए शिक्षक को पकड़वा दिया। एक छात्र के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।

शिक्षक बोले-मैं भी करता हूं श्रीराम का सम्मान शिक्षक शाकिर हुसैन ने कहा कि श्रीराम भगवान हैं। मैं भी उनका सम्मान करता हूं। मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी। लेखन कार्य सही न होने से बच्चों से सुधारने के लिए कहा था। पिटाई की बात गलत है। मैं एक अगस्त को ही स्कूल में पढ़ाने आया था।