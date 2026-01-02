छात्राओं के संग अश्लील हरकत पर तबादला, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा शिक्षक, अब जेल पहुंचा

संक्षेप: गोरखपुर के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की शर्मनाक हरकत सामने आई है। दरअसल शिक्षक ने छात्राओं के संग अश्लील हरकत की। इस पर उसका दबादला दूसरे स्कूल में कर दिया गया। लेकिन वहां भी उसने वही हरकत कर दी।

यूपी के गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक की शर्मनाक हरकत से सब हैरान हैं। इसके पहले भी तैनाती वाले विद्यालय में आरोपी शिक्षक ने ऐसी हरकत की थी और शिकायत सामने आने पर उसका तबादला कर दिया गया था। दोबारा नए स्कूल में भी उसने ऐसी ही हरकत की। इस बार छात्राओं ने परिजनों को जानकारी दी तो केस दर्ज कर जेल भेजा गया। व्यवहार में सुधार न लाने वाले शिक्षक से क्षुब्ध परिजनों ने भी किनारा कर लिया है।

शिक्षक की इस हरकत से गुरु शिष्य का रिश्ता तार-तार हो गया है, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में है। घटना से डरी छात्राएं स्कूल नहीं जा रही है और वह खुद को घर में कैद कर ली हैं। अभिभावकों में आक्रोश है और वे सवाल उठा रहे हैं कि पूर्व में शिकायतों के बावजूद आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कठोर कदम उठाए गए होते तो इस तरह की शर्मनाक घटना दोबारा सामने नहीं आती।

इधर, घटना के बाद से छात्राएं डरी-सहमी हैं और कुछ भी कहने से कतरा रही हैं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चियों पर इस घटना का गहरा मानसिक असर पड़ा है। वे स्कूल जाने से भी डर रही हैं। कई अभिभावकों ने बच्चों की काउंसलिंग कराने और स्कूलों में निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।