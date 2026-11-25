एक शिक्षिका अपने ही स्कूल में 11 वींं में पढ़ने वाले एक छात्र को फुसलाकर भगा ले गई। शिक्षिका के खिलाफ किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। छात्र उसी स्कूल के प्रबंधक का बेटा है जहां शिक्षिका पढ़ाती थी। बताया जा रहा है कि दो दिन तक गायब रहने के बाद छात्र अब लौट आया है।

बस्ती, निज संवाददाता। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक शिक्षिका का हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। शिक्षिका का दिल 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र पर आ गया तो वो उसे फुसलाकर अपने साथ भगा ले गई। छात्र की उम्र करीब 16 साल बताई जा रही है। घरवाले छात्र को ढूंढ-ढूंढकर परेशान हो गए तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने छात्र के पिता से तहरीर लेकर शिक्षिका के खिलाफ किडनैपिंग और पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया। उधर, दो दिन बाद छात्र अब लौट आया है। मिली जानकारी के अनुसार उसे सीडब्ल्यूसी (चाइल्ड वेलफेयर कमेटी) के सामने पेश किया गया है।

बस्ती जिले के कप्तानगंज क्षेत्र की इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा है। कप्तानगंज थानाक्षेत्र के रहने वाले 11वीं के छात्र को स्कूल की शिक्षिका बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गई। जब इस बात की जानकारी छात्र के घरवालों को हुई तो उनके होश उड़ गए। परिवारीजनों का कहना कि छात्र जिस स्कूल में पढ़ता है, उसी स्कूल में यह शिक्षिका पढ़ाती थी। छात्र, स्कूल के प्रबंधक का लड़का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है शिक्षिका और छात्र एक-दूसरे के काफी करीब आ गए थे। छात्र के परिवारीजनों के मुताबिक शिक्षिका छात्र को बहलाने-फुसलाने की कोशिश करती थी। मौका पाकर वह उसे अपने साथ अगवा कर ले गई। छात्र के गायब होने पर परिवारीजनों के होश उड़ गए। प्रकरण में छात्र के पिता ने बस्ती के कप्तानगंज थाने पर तहरीर देकर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

क्या बोली पुलिस इस बारे में कप्तानगंज के थानाध्यक्ष आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी शिक्षिका के खिलाफ बहला-फुसलाकर छात्र को अगवा करने और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस तुरंत लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश के साथ दोनों की खोजबीन में जुट गई। मामले की गहराई से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

एक साल पहले ही स्कूल में आई थी शिक्षिका बताया जा रहा है कि कप्तानगंज थानाक्षेत्र के एक स्कूल में 16 वर्षीय किशोर, कक्षा 11 का छात्र है। पुलिस के अनुसार इस स्कूल का प्रबंधक, छात्र के पिता हैं। वह अपने पिता के ही स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। इसी स्कूल में 26 साल की शिक्षिका, करीब एक साल से पढ़ाती है। छात्र के पिता का आरोप है कि इसी थानाक्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका, उनके बेटे को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर कहीं लेकर चली गई।