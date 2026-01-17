Hindustan Hindi News
teacher fed up harassment from staff committed suicide by hanging herself school her body found hanging principal office
स्टाफ की प्रताड़ना से तंग शिक्षिका ने स्कूल में लगाई फांसी, प्रधानाध्यापक के ऑफिस में लटकी मिली लाश

संक्षेप:

बाराबंकी जिले में कम्पोजिट विद्यालय उधवापुर में स्टाफ के कुछ लोगों की प्रताड़ना से तंग होकर एक शिक्षिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव प्रधानाध्यापक कक्ष में शनिवार की सुबह फंदे से लटका मिला।

Jan 17, 2026 07:23 pm IST
यूपी के बाराबंकी जिले में कम्पोजिट विद्यालय उधवापुर में स्टाफ के कुछ लोगों की प्रताड़ना से तंग होकर एक शिक्षिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव प्रधानाध्यापक कक्ष में शनिवार की सुबह फंदे से लटका मिला। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। करीब एक घंटे तक साथी शिक्षक मामले को दबाए रहे। इसके बाद दूसरों के माध्यम से मृतका के शिक्षक पति को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतार कर उसका पोस्टमार्टम कराया। मृतका के पति व भाई ने विद्यालय के कुछ लोगों पर उसे परेशान करने का आरोप लगाया है लेकिन अभी पुलिस को तहरीर नहीं दी है।

प्रधानाध्यपक कक्ष में लगाया फंदा

नगर कोतवाली की जलालपुर मोहल्ला निवासी उमा वर्मा (40) विकास खंड हरख के कम्पोजिट विद्यालय उधवापुर में यूपीएस में विज्ञान विषय की सहायक अध्यापक थीं। इनके पति ऋषि वर्मा सिद्धौर ब्लॉक के यूपीएस टेड़वा में शिक्षक हैं। शनिवार की सुबह दंपति अपने-अपने विद्यालय जाने के लिए साथ में घर से निकले थे। उमा को सुबह करीब साढ़े नौ बजे उनके विद्यालय छोड़ने के बाद वह अपने विद्यालय चले गए थे। इस विद्यालय में प्रधानाध्याक सहित 11 शिक्षक, तीन अनुदेशक व दो शिक्षामित्र कार्यरत हैं। दोपहर करीब साढ़े 11 बजे सभी शिक्षक धूप में बैठे थे। अचानक उमा वर्मा उनके बीच से उठी और प्रधानाध्यापक कक्ष में चली गईं। कुछ देर बाद जब अन्य शिक्षक प्रधानाध्याक कक्ष में पहुंचे तो देखा उमा का शव पंखे से नायलॉन की रस्सी से लटका था।

दूसरे विद्यालयों के शिक्षक से मिली पति को सूचना

इस घटना से विद्यालय में हड़कंप मच गया। सभी शिक्षक मामले को दबाए रहे। इस दौरान स्थानीय शिक्षकों ने इसकी सूचना उमा के पति ऋषि को नहीं दी। वह अन्य विद्यालयों के शिक्षकों को इस घटना की सूचना दी। इसके बाद वह विद्यालय पहुंचे। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवा कर उसका पोस्टमार्टम कराया।

कुछ लोगों पर प्रताड़ना का आरोप

मृतका के पति ऋषि वर्मा और मृतका के भाई शिवकांत ने बताया कि विद्यालय के कुछ लोग उमा के शिक्षण कार्य और उसे काम पर मिलने वाली सराहना को लेकर तंज कसा करते थे। इससे वह परेशान रहती थी। परिजनों ने बताया कि यह मामला पिछले करीब डेढ़ साल से चल रहा था। इससे करीब एक साल पहले उमा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। उपचार के बाद और लोगों के समझाने-बुझाने पर वह ठीक भी हो गई। लेकिन पिछले कुछ समय से फिर से उसे परेशान किया जाना लगा था। परिजनों ने बताया कि उमा की तैनाती वर्ष 2019 में हुई थी। इस संबंध में सतरिख थाना के प्रभारी निरीक्षक डीके सिंह ने बताया कि शिक्षिका द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या की सूचना मिली थी। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। इस मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

