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चपरासी की मोहब्बत में चूर हो गई शिक्षिका, दोनों ने भागकर ली कोर्ट मैरिज, वीडियो वायरल कर बोली-हमे परेशान न करें

Dinesh Rathour बागपत/पिलाना
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यूपी के बागपत में इंटर कॉलेज की शिक्षिका को यहीं पर चपरासी से प्यार हो गया। दोनों का प्यार धीरे-धीरे परवान चढ़ने लगा तो शादी करने की ठानी। एक दिन दोनों घर से फरार हो गए और कोर्ट मैरिज कर ली।

चपरासी की मोहब्बत में चूर हो गई शिक्षिका, दोनों ने भागकर ली कोर्ट मैरिज, वीडियो वायरल कर बोली-हमे परेशान न करें

Bagpat News: कहतें मोहब्बत की कोई जाति और धर्म नहीं होता और न ही छोटे और बड़े हो देखती। ये तो किसी को भी हो सकती है। यूपी के बागपत से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक इंटर कॉलेज की शिक्षिका को अपने ही कॉलेज के चपरासी से मोहब्बत हो गई। शिक्षिका चपरासी के इश्क में इस कदर डूब कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाई। चपरासी भी शिक्षिका से बेपनाह प्यार करता था। दोनों ने साथ जीने-मरने की कसमें खाईं।

दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों फरार हो गए। शिक्षिका और चपरासी दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी रचा ली और फिर कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद शिक्षिका ने पुलिस को कोर्ट मैरिज के कागजात भिजवाते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। इतना ही नहीं शिक्षिका ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर कहा है कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, अब हमें कोई परेशान न करें। वीडियो में वह बालिग होने और प्रेमी संग कोर्ट मैरिज करने की बात कह रही है।

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शिक्षिका ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

पिलाना क्षेत्र के एक कॉलेज की शिक्षिका और चपरासी के बीच कई साल से प्रेम संबंध थे। एक सप्ताह पहले दोनों फरार हो गए। इसके बाद शिक्षिका और चपरासी ने आर्य समाज मंदिर में शादी की और फिर कोर्ट मैरिज भी कर ली। अब सोशल मीडिया पर युवती का वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह कह रही है कि मेरी उम्र 25 साल है। मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। अब कोई भी हमें परेशान न करे। शिक्षिका ने पुलिस को कोर्ट मैरिज के कागजात भेजकर सुरक्षा की मांग की है। इस मामले में थाना प्रभारी सिंघावली अहीर मनोज चाहल का कहना है कि युवती ने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज की है। उसने कोर्ट मैरिज के कागजात भी भिजवाए हैं। इस संबंध में कोई तहरीर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

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मैरिज हॉल से फरार हो गए प्रेमी प्रेमिका

वहीं दूसरी ओर देवरिया के मैरिज हॉल में साथ काम करने वाले प्रेमी और प्रेमिका एक साथ फरार हो गए। प्रेमी तीन बच्चों का पिता है तो प्रेमिका एक बच्चे की मां है। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र का एक युवक शहर के एक मैरिज हॉल में काम करता है। वह तीन बच्चों का पिता है। मैरिज हॉल में ही शहर की एक युवती भी काम करती है। वह भी एक बच्चे की मां है। साथ काम करते दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। बताया जा रहा है कि सप्ताह भर पहले दोनों एक साथ फरार हो गए। दोनों के परिजन परेशान हो चले। काफी खोजबीन और तलाश करने के बाद दोनों का पता चलने पर परिजनों ने दोनों को घर वापस लौटने को कहा। मंगलवार को दोनों वापस लौटे। वापस लौट के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को साथ रखने से इंकार कर दिया। प्रेमिका बुधवार को रामपुर कारखाना थाने पहुंच गई और उसने प्रेमी के खिलाफ तहरीर दे दिया।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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