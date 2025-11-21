प्रेमी संग भागी टीचर, परिजनों ने छात्रा को टार्चर कर बनाया वीडियो, आहत होकर दी जान

संक्षेप: यूपी के पीलीभीत में एक टीचर के प्रेमी संग भागने पर परिजनों ने छात्रा को बुरी तरह टार्चर किया। इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी से आहत होकर छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ जांच शुरू कर दी है।

लखीमपुर के सम्पूर्णानगर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका तीन दिन पहले प्रेमी के साथ चली गई थी। शिक्षिका के परिजनों ने स्कूल की एक छात्रा को शक होने पर कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया। उसके साथ छेड़छाड़ की। वीडियो वायरल करने की धमकी दी। धमकी से आहत छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मां ने हजारा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पड़ताल शुरू कर दी है।

पीलीभीत के हजारा क्षेत्र की 13 वर्षीय छात्रा दसवीं की छात्रा थी। वह लखीमपुर के थाना सम्पूर्णानगर के एक गांव में निजी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल की एक शिक्षिका 17 नबवंर को प्रेमी के साथ चली गई। छात्रा स्कूल से छुटटी के बाद किसी काम के चलते खजुरिया गई थी। वहां से वह वापस घर लौट रही थी। आरोप है कि प्रेमी के साथ गई शिक्षिका के परिजनों ने छात्रा को जबरन अपने घर में खींच लिया। शिक्षिका के पिता और भाइयों ने छात्रा को कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया। उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं।

छात्रा किसी तरह वह उनके चुंगल से छूटकर अपने घर पहुंची। उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन शिक्षिका के पिता पांच लोगों के साथ फिर छात्रा के घर जा धमके। उन्होंने गाली गलौज करते हुए छात्रा और उसके परिजनों का धमकाया। उन्होंने छात्रा को बंधक बनाने के दौरान प्रताड़ित किए जाने का वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे छात्रा सदमें में चली गई।