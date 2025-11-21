Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTeacher eloped with lover, family tortured student and filmed video, traumatized student commits suicide
प्रेमी संग भागी टीचर, परिजनों ने छात्रा को टार्चर कर बनाया वीडियो, आहत होकर दी जान

प्रेमी संग भागी टीचर, परिजनों ने छात्रा को टार्चर कर बनाया वीडियो, आहत होकर दी जान

संक्षेप:

यूपी के पीलीभीत में एक टीचर के प्रेमी संग भागने पर परिजनों ने छात्रा को बुरी तरह टार्चर किया। इसका वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल करने की धमकी से आहत होकर छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के साथ जांच शुरू कर दी है।

Fri, 21 Nov 2025 11:21 AMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, पूरनपुर (पीलीभीत), संवाददाता
share Share
Follow Us on

लखीमपुर के सम्पूर्णानगर क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका तीन दिन पहले प्रेमी के साथ चली गई थी। शिक्षिका के परिजनों ने स्कूल की एक छात्रा को शक होने पर कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया। उसके साथ छेड़छाड़ की। वीडियो वायरल करने की धमकी दी। धमकी से आहत छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा की मां ने हजारा पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पड़ताल शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीलीभीत के हजारा क्षेत्र की 13 वर्षीय छात्रा दसवीं की छात्रा थी। वह लखीमपुर के थाना सम्पूर्णानगर के एक गांव में निजी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल की एक शिक्षिका 17 नबवंर को प्रेमी के साथ चली गई। छात्रा स्कूल से छुटटी के बाद किसी काम के चलते खजुरिया गई थी। वहां से वह वापस घर लौट रही थी। आरोप है कि प्रेमी के साथ गई शिक्षिका के परिजनों ने छात्रा को जबरन अपने घर में खींच लिया। शिक्षिका के पिता और भाइयों ने छात्रा को कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया। उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं।

छात्रा किसी तरह वह उनके चुंगल से छूटकर अपने घर पहुंची। उसने अपनी मां को घटना के बारे में बताया। दूसरे दिन शिक्षिका के पिता पांच लोगों के साथ फिर छात्रा के घर जा धमके। उन्होंने गाली गलौज करते हुए छात्रा और उसके परिजनों का धमकाया। उन्होंने छात्रा को बंधक बनाने के दौरान प्रताड़ित किए जाने का वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इससे छात्रा सदमें में चली गई।

वीडियो वायरल करने की धमकी से घबराई छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा मां ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने छात्रा के घर पहुंचकर जांच पड़ताल की। गुरुवार को पुलिस ने छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ पूरनपुर प्रतीक दहिया के अनुसार मामले की शिकायत मिली है। मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है।