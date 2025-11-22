ब्रेन हैमरेज से हुई शिक्षामित्र की मौत, परिजन बोले-SIR ड्यूटी को लेकर बनाया गया मानसिक दबाव

संक्षेप: लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के सराँवा गांव में प्राथमिक विद्यालय सरांवा में तैनात शिक्षामित्र विजय कुमार वर्मा (50) की एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डाक्टरों ने ब्रेन हैमरेज के चलते शिक्षामित्र की मौत होने की पुष्टि की है।

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के सराँवा गांव में प्राथमिक विद्यालय सरांवा में तैनात शिक्षामित्र विजय कुमार वर्मा (50) की एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डाक्टरों ने ब्रेन हैमरेज के चलते शिक्षामित्र की मौत होने की पुष्टि की है। शिक्षामित्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने एसआईआर ड्यूटी के दौरान जिम्मेदारों के फोन और वर्कलोड के चलते मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शिक्षामित्र को जरूरत से ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते ब्रेन हैमरेज हुआ और जान चली गई।

मलिहाबाद के सराँवा गांव निवासी विजय कुमार वर्मा गाँव के ही प्राथमिक विद्यालय मे शिक्षामित्र थे। पत्नी संगीता रावत ने बताया कि विजय एसआईआर मे बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे। तहसील के जिम्मेदार लोगों द्वारा विजय को बार-बार फोन किया जा रहा था। वह दिनरात बीएलओ का काम कर रहे थे। आरोप है कि काम का अत्यधिक दबाव और बार-बार फोन आने से विजय काफी परेशान थे। संगीता ने बताया कि इसी दबाव के चलते 14 नवम्बर को विजय को ब्रेन हैमरेज व पैरालाईसिस अटैक पड़ गया। उन्हे चरक अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया। 15 नवम्बर को बीएलओ और अधिकारियो के ग्रुप पर इसकी लिखित सूचना दिए जाने के साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई गई। मगर अभी तक किसी भी जिम्मेदार का कोई सहयोग नहीं मिला। मृतक परिवार में पत्नी संगीता रावत और बेटा हर्षित वर्मा है।