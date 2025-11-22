Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTeacher dies brain haemorrhage family alleges mental pressure created by SIR duty
ब्रेन हैमरेज से हुई शिक्षामित्र की मौत, परिजन बोले-SIR ड्यूटी को लेकर बनाया गया मानसिक दबाव

संक्षेप:

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के सराँवा गांव में प्राथमिक विद्यालय सरांवा में तैनात शिक्षामित्र विजय कुमार वर्मा (50) की एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डाक्टरों ने ब्रेन हैमरेज के चलते शिक्षामित्र की मौत होने की पुष्टि की है।

Sat, 22 Nov 2025 06:10 PMDinesh Rathour मलिहाबाद (लखनऊ)
लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के सराँवा गांव में प्राथमिक विद्यालय सरांवा में तैनात शिक्षामित्र विजय कुमार वर्मा (50) की एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। डाक्टरों ने ब्रेन हैमरेज के चलते शिक्षामित्र की मौत होने की पुष्टि की है। शिक्षामित्र की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने एसआईआर ड्यूटी के दौरान जिम्मेदारों के फोन और वर्कलोड के चलते मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शिक्षामित्र को जरूरत से ज्यादा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके चलते ब्रेन हैमरेज हुआ और जान चली गई।

मलिहाबाद के सराँवा गांव निवासी विजय कुमार वर्मा गाँव के ही प्राथमिक विद्यालय मे शिक्षामित्र थे। पत्नी संगीता रावत ने बताया कि विजय एसआईआर मे बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे। तहसील के जिम्मेदार लोगों द्वारा विजय को बार-बार फोन किया जा रहा था। वह दिनरात बीएलओ का काम कर रहे थे। आरोप है कि काम का अत्यधिक दबाव और बार-बार फोन आने से विजय काफी परेशान थे। संगीता ने बताया कि इसी दबाव के चलते 14 नवम्बर को विजय को ब्रेन हैमरेज व पैरालाईसिस अटैक पड़ गया। उन्हे चरक अस्पताल लखनऊ में भर्ती कराया गया। 15 नवम्बर को बीएलओ और अधिकारियो के ग्रुप पर इसकी लिखित सूचना दिए जाने के साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई गई। मगर अभी तक किसी भी जिम्मेदार का कोई सहयोग नहीं मिला। मृतक परिवार में पत्नी संगीता रावत और बेटा हर्षित वर्मा है।

शिक्षामित्र संघ ने की आर्थिक मदद और बेटे को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग

विजय वर्मा की मौत की सूचना पर क्षेत्र के तमाम शिक्षामित्र उनके घर पहुंचे और मृतक को श्रृद्धांजलि देने के साथ ही तत्काल बैठक की। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की मलिहाबाद ईकाई के ब्लाक अध्यक्ष वचनेश कुमार, महामंत्री विजय कुमार गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद सिंह आदि ने बताया कि बिना संसाधन उपलब्ध कराए ही जिम्मेदारों द्वारा बीएलओ का काम कराया जा रहा है। साथ ही बार बार फोनकर पूछताछ भी की जा रही है। ऐसे मे ज्यादातर बीएलओ भारी मानसिक दबाव मे है। विजय को बाकायदा ब्रैन हैमरेज और पैरालाईसिस अटैक पडा है। संघ के ब्लाक अध्यक्ष वचनेश कुमार व महामंत्री विजय कुमार गुप्ता आदि ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पीडित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद दिलाये जाने एवं बेटे को सरकारी नौकरी दिये जाने की माँग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही यह माँग पूरी नही की गयी तो हमलोग आन्दोलन करने के लिये मजबूर होंगे।

Lucknow News UP Police
