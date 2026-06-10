हेडमास्टर को शिक्षक ने डंडा लेकर दौड़ाया, बच्चों के सामने बवाल, एक सस्पेंड; दूसरे को प्रतिकूल प्रविष्टि

प्रधानाध्यापक ने आरोप लगाया कि सहायक अध्यापक ने उन्हें मारने के लिए डंडा उठा लिया और दौड़ा लिया। वह मां-बहन की गालियां देने लगे। प्रधानाध्यापक के अनुसार इसके गवाह विद्यालय के बच्चे और रसोइयां हैं। प्रधानाध्यापक ने यह भी कहा कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह जान बचा पाई हूं

UP School News : उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक गांव के स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक (हेडमास्टर) और सहायक अध्यापक के बीच स्कूल में ही बवाल हो गया। आरोप है कि सहायक अध्यापक ने प्रधानाध्यापक को मारने के लिए डंडा उठा लिया और उन्हें दौड़ा लिया। पूरे मामले की जानकारी और शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) तक पहुंची तो उन्होंने दो सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले की जांच कराई। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है जबकि प्रधानाध्यापक को भी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

घटना, देवरिया के गौरीबाजार विकास खंड के एक संविलियन विद्यालय की है। मिली जानकारी के अनुसार महिला प्रभारी प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी गौराबाजार को लिखित शिकायत की थी कि 30 अप्रैल को सुबह 8 बजे स्कूल के पूरे स्टाफ के सामने एक सहायक अध्यापक ने उन्हें मारने के लिए डंडा उठा लिया और दौड़ा लिया। वह मां-बहन की गालियां देने लगे। प्रधानाध्यापक के अनुसार इसके गवाह विद्यालय के बच्चे और रसोइयां हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह जान बचा पाई हूं नहीं तो विद्यालय में ही उनकी जान चली जाती। मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग की थी।

उधर, सहायक अध्यापक ने विद्यालय पर कार्यरत अनुदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक शिकायती पत्र के माध्यम से बीईओ को बताया कि प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में वित्तीय अनियमितता और शासनादेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। इसका विरोध करने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है। उनके अनुसार 30 अप्रैल को सुबह करीब 8 बजे कक्षा 7 के छात्रों की उपस्थिति पंजिका मांगने पर उनके द्वारा नहीं दिया गया व छात्रों के सामने चिल्ला-चिल्ला कर उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश की गई। इसी बात को लेकर दोनों लोगों में कहासुनी हो गयी। उन्होंने विभागीय जांच करने की मांग की।

गठित की गई थी दो सदस्यों की जांच कमेटी शिकायत के आधार पर मामले की जांच के लिए 14 मई को द्विसदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी। जिसमें जयराम खण्ड शिक्षा अधिकारी बैतालपुर और गोपाल मिश्रा खण्ड शिक्षा अधिकारी को जांच मिली थी।

आठ जून को प्रस्तुत किए थे अपना पक्ष 8 जून को सुनवाई के दौरान प्रभारी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक ने अपना मौखिक और लिखित पक्ष प्रस्तुत किया। सम्बन्धित कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों को देखने और जांच-पड़ताल करने के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक द्वारा विद्यालय परिसर में स्टाफ और छात्र-छात्राओं की मौजूदगी में वाद-विवाद करते हुए अशोभनीय और अभद्र भाषा का प्रयोग किये जाने की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है।