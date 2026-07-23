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10 रुपए चोरी करने पर टीचर ने पीटा, चौथी क्लास की छात्रा ने घर जाकर सुसाइड कर लिया

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, मुजफ्फरनगर
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मुजफ्फरनगर के पचैंडा कलां स्थित प्राथमिक विद्यालय की कक्षा चार की 12 वर्षीय छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने शिक्षिका पर 10 रुपये चोरी के आरोप में पिटाई करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने मामले की विभागीय जांच के लिए समिति गठित कर दी है।

10 रुपए चोरी करने पर टीचर ने पीटा, चौथी क्लास की छात्रा ने घर जाकर सुसाइड कर लिया

मुजफ्फरनगर के गांव पचेंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय पचैंडा कलां प्रथम में पढ़ने वाली कक्षा चार की छात्रा ने घर पर फांसी लगा आत्महत्या कर ली। छात्रा के परिजनों ने विद्यालय की शिक्षिका पर कक्षा के अन्य छात्र के 10 रुपये चोरी करने पर छात्रा की पिटाई करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने देर शाम थाने पर पहुंचकर तहरीर दी है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने भी विद्यालय के शिक्षकों पर विभागीय जांच के लिए समिति का गठन किया है।

छात्रा ने घर जाकर सुसाइड किया

बुधवार को गांव पचेंडा स्थित प्राथमिक विद्यालय पचैंडा कलां प्रथम से ऐसा मामला सामने आया है, जिसने बच्चों की मानवीय सोच पर चिंता पैदा कर दी है। गांव पचेंडा निवासी युधिष्टिर पहलवान के घर में किराए पर रहने वाले झांसी के परिवार की 12 वर्षीय बेटी आयुषी गांव के प्राथमिक विद्यालय पचैंडा कलां प्रथम में कक्षा चार की छात्रा थी। बुधवार की दोपहर छात्रा ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी करने पर परिजनों ने विद्यालय की शिक्षिका पर छात्रा को पीटने का आरोप लगाया है।

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10 रुपए चोरी के आरोप में छात्रा को पीटा

परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी ने कक्षा के छात्र के उसके बैग से 10 रुपये चोरी कर लिए थे। सहपाठी की शिकायत पर शिक्षिका ने उसकी पिटाई कर दी। आरोप है कि इस बात से आहत होकर छात्रा ने घर पहुंचकर फांसी लगा ली। मामले की शिकायत पुलिस को की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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बीएसए ने बनाई जांच समिति

मामले में बीएसए संदीप कुमार ने भी जांच शुरू कर दी है। दो सदस्य कमेटी बनाई गई है, जिसमें बुढ़ाना और सदर ब्लाक के खंड शिक्षा अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। जांच में बात सामने आई है कि प्रधानाध्यापिका अलका चौधरी अवकाश पर थी। सविता, राजीव स्कूल में थे। परिजनों ने कुछ दिन पूर्व परिजनों ने स्कूल में खुद भी शिकायत की थी कि उनकी बेटी अपने घर से पैसे चोरी कर लेती थी। मामले की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी आंनद देव मिश्रा ने बताया कि तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि सहपाठी छात्र के दस रुपए चोरी करने पर छात्रा की स्कूल में शिक्षिका ने पिटाई कर दी थी। जिसके बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली।

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