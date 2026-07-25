लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों ने मायावती का आवास घेरा; बोले- योगी सरकार से न्याय दिलाओ
लखनऊ में शनिवार को 69 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के आवास का घेराव किया। और सरकार से न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है।
लखनऊ में शनिवार को दो अलग-अलग मुद्दों को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए। एक ओर 69 हजार शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के आवास का घेराव किया, तो दूसरी ओर नीट-यूजी पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में आजाद समाज पार्टी (एएसपी) के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दोनों आंदोलनों का केंद्र युवाओं के रोजगार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय की मांग रहा। 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रदर्शन और ज्ञापन देते रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है।
शिक्षक अभ्यर्थियों ने मायावती का आवास घेरा
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार के दरवाजे पर दस्तक देते-देते वे थक चुके हैं। इसलिए अब उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती से हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि मायावती पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष अभ्यर्थी शामिल हुए। प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं ने नारे लगाए, 'योगी सरकार से न्याय दिलाओ' इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मायावती के आवास की ओर बढ़ने से रोका और कई लोगों को हिरासत में लेकर वहां से हटाया।
पेपर लीक पर क्या बोलीं मायावती?
इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी नीट-यूजी सहित विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं और युवाओं के आंदोलनों को व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीति तेज हो गई है, लेकिन इस राजनीतिक टकराव में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का मूल मुद्दा पीछे नहीं छूटना चाहिए।
विपक्ष पर मायावती ने क्या कहा?
मायावती ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठा रहा है, जबकि जंतर-मंतर पर आंदोलनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई से माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत और प्रभावी व्यवस्था बनाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ठोस सुधार समय की सबसे बड़ी जरूरत है।