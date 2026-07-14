सरकारी स्कूल में रोमांस! बच्चों के जाते ही क्लासरूम में किस करने लगे शिक्षक-शिक्षिका

कन्नौज में एक सरकारी स्कूल के सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका का क्लासरूम के अंदर कथित अमर्यादित आचरण करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों एक-दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने बीईओ से रिपोर्ट तलब की है।

यूपी के कन्नौज में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने वाला एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सरकारी स्कूल के एक सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका क्लासरूम के अंदर अमर्यादित आचरण करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दोनों एक-दूसरे को किस करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सर्दियों के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे, क्योंकि दोनों गर्म कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।

य मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) से पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट के आधार पर दोनों शिक्षकों के खिलाफ निलंबन सहित विभागीय कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

यह वीडियो सौरिख विकासखंड के एक गांव के कंपोजिट विद्यालय के बताए जा रहे हैं। एक के बाद एक वायरल हुए इन वीडियो में दिख रहा है कि बच्चों के क्लास से बाहर जाते ही सहायक अध्यापक और सहायक अध्यापिका अमर्यादित आचरण करने लगते हैं। यह विद्यालय जूनियर स्तर तक संचालित है, जहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना से अभिभावकों और ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है। उनका कहना है कि विद्यालय बच्चों के चरित्र निर्माण का केंद्र होता है और शिक्षक समाज के आदर्श माने जाते हैं।

ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की यदि विद्यालय परिसर में इस प्रकार का आचरण हुआ है तो यह शिक्षा व्यवस्था और गुरु-शिष्य परंपरा की मर्यादा के विपरीत है। ग्रामीणों और अभिभावकों ने बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। बीएसए संदीप कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। वीडियो पुराना लग रहा है। मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आते ही निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। विभाग के उच्चाधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी।