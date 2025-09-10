जो जमीन कब्जाए उसे सबक सिखाएं, शिकायत सुन सख्त हुए CM योगी; अफसरों को दिया ये आदेश

सीएम योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में हैं। बुधवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने उनसे जमीन पर कब्जे की शिकायत की तो उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों को सख्त ऐक्शन लेने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा यदि किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा किया है तो तत्काल उसे कब्जामुक्त कराने के साथ दबंगों को कानूनी सबक सिखाया जाए। जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले कतई न बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देगी।

सीएम योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को देते हुए उन्होंने त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश दिया।

इसके साथ ही सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जनता दर्शन में एक महिला ने दबंगों द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन और पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जा की शिकायत पर त्वरित एक्शन लिया जाए। जमीन कब्जामुक्त होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए।

जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को देते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ निस्तारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए।