Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

3 टाइम चाय, हर कमरे में AC लगवाएंगे; एएमयू में ‘चतुर पार्ट-2’, अफ्रीकी छात्र की स्पीच ने लूटी महफिल

Apr 29, 2026 11:45 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़
share

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे अफ्रीकी छात्र ने अपने भाषणों से सभी को लोटपोट कर दिया। छात्र अय्यूबा ने थ्री इडियट फिल्म में 'चतुर' के किरदार की तरह दिए भाषणों से लोगों को खुद से जोड़ लिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

3 टाइम चाय, हर कमरे में AC लगवाएंगे; एएमयू में ‘चतुर पार्ट-2’, अफ्रीकी छात्र की स्पीच ने लूटी महफिल

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) एक बार फिर अपने अनोखे अंदाज के कारण चर्चा में है। इस बार वजह कोई विवाद या शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक अफ्रीकी छात्र की दिलचस्प और हास्य से भरपूर स्पीच है, जिसने कैंपस से लेकर सोशल मीडिया तक धमाल मचा दिया है।

नदीम तरीन हॉल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम ‘फरोजान’ के मंच पर जैसे ही अफ्रीकी छात्र अय्यूबा पहुंचे, माहौल पहले ही पल से हल्का-फुल्का और उत्साहपूर्ण हो गया। काली शेरवानी और टोपी में सजे अय्यूबा ने फिल्म ‘3 इडियट्स’ के मशहूर किरदार ‘चतुर’ की शैली में भाषण देना शुरू किया। उनकी टूटी-फूटी हिंदी-उर्दू और आत्मविश्वास से भरे अंदाज ने दर्शकों को तुरंत जोड़ लिया। अपने भाषण में अय्यूबा ने ऐसे वादों की झड़ी लगा दी, जिन्हें सुनकर छात्र ठहाके लगाने लगे।

ये भी पढ़ें:धोखा और न्याय एक साथ नहीं चल सकते, आबकारी कांस्टेबलों को राहत देने से हाईकोर्ट क

हॉल के अंदर ही मेट्रो चलवाएंगे

उन्होंने कहा कि गर्मी से राहत दिलाने के लिए हर कमरे में एसी लगवाएंगे, एनेक्सी में स्विमिंग पूल बनवाएंगे और दूरियों को खत्म करने के लिए हॉल के अंदर ही ‘मेट्रो’ चलवाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने हर मंजिल पर वॉशिंग मशीन लगाने का भी वादा किया। हालांकि, सबसे ज्यादा तालियां उस समय गूंजीं जब उन्होंने दिन में तीन बार चाय देने का ऐलान किया। यह सुनते ही पूरा हॉल ‘अय्यूबा जिंदाबाद’ के नारों से गूंज उठा। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे ‘3 इडियट्स’ के चतुर सीन का रियल लाइफ वर्जन बता रहे हैं। हंसी-मजाक के साथ यह घटना एएमयू के बहुसांस्कृतिक माहौल और आपसी मेलजोल की खूबसूरत झलक भी पेश करती है, जहां विदेशी छात्र भी पूरी तरह इस रंग में रंग जाते हैं।

सोशल मिडिया दिलचस्प कमेंट्स

एएमयू में 30 से अधिकारी देशों के छात्र पढ़ते हैं। अफ्रीकन छात्रों की संख्या भी अच्छी है। उनका इस तरह घुल-मिलकर रहना और मुद्दे उठाना लोगों को अच्छा लगा। वीडियो पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि "रैंचो इज बैक", "हॉस्टल की हालत सच में खराब है, एएमयू का माहौल सबसे अलग है"। किसी छात्र ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

ये भी पढ़ें:यूपी सरकार का ऐक्शन, गलत रिपोर्ट पर आवास विकास का अधिशासी अभियंता सस्पेंड
ये भी पढ़ें:उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी यूपी सरकार सख्त, सभी डीएम को निर्देश जारी

रंगरेजा आर्ट फेस्ट 2026 का एएमयू में आगाज

वहीं दूसरी ओर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित रंगरेजा आर्ट फेस्ट 2026 का शुभारंभ उत्साह और उमंग के साथ किया गया। पहले दिन का आयोजन रचनात्मकता, कलात्मक अभिव्यक्ति और विचारशील संवाद का जीवंत उदाहरण बना। प्रदर्शनी में पेंटिंग्स और इंस्टॉलेशन की विविध श्रृंखला प्रस्तुत की गई, जिनमें इंस्टॉलेशन विशेष आकर्षण का केंद्र रहे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

और पढ़ें
AMU Aligarh News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।