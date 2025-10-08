tauqeer raza who is in jail has been further tightened b warrants issued in nine other cases related to bareilly जेल में बंद तौकीर रजा पर और कसा शिकंजा, बरेली बवाल के नौ अन्य मुकदमों में भी बी वारंट जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
जेल में बंद तौकीर रजा पर और कसा शिकंजा, बरेली बवाल के नौ अन्य मुकदमों में भी बी वारंट जारी

मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने 26 सितम्बर को जुमे की नमाज के बाद बवाल कर दिया था।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, बरेलीWed, 8 Oct 2025 09:09 AM
जेल में बंद तौकीर रजा पर और कसा शिकंजा, बरेली बवाल के नौ अन्य मुकदमों में भी बी वारंट जारी

बरेली बवाल में गिरफ्तारी के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस बवाल से जुड़े नौ अन्य मुकदमों में बी वारंट जारी कराकर उसे कोर्ट में तलब कराया है। इसके साथ ही उसके सबसे करीबी नफीस पर भी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है।

मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जबरन इस्लामिया ग्राउंड जाने की कोशिश कर रही भीड़ ने 26 सितम्बर को जुमे की नमाज के बाद बवाल कर दिया था। रोकने की कोशिश पर करीब दस स्थानों पर पुलिस पर पथराव और फायरिंग किया गया। पुलिस का वायरलेस सेट और एंटी राइट गन लूट ली गई। इस मामले में शहर के पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इनमें से प्रमुख मुकदमा खलील तिराहे पर हुए बवाल का था, जिसमें तौकीर रजा और नफीस समेत कई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

हालांकि तौकीर रजा कोतवाली के छह और प्रेमनगर के एक मुकदमे में नामजद भी है। मगर अब उसे कोतवाली के पांच, बारादरी के दो और कैंट, किला व प्रेमनगर के एक-एक मुकदमे में आरोपी बनाकर बी वारंट पर कोर्ट में तलब कराया जा रहा है। इसके अलावा सीएए-एनआरसी प्रकरण को लेकर कोतवाली में वर्ष 2019 में दर्ज मुकदमे भी उसे बी वारंट पर तलब कराया गया है।

संवेदनशीलता के चलते वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी पेशीपुलिस ने कुल दस मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा की पेशी के कोर्ट में आवेदन किया है। मौलाना इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद है और माहौल संवेदनशील है। ऐसे में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही कोर्ट में उसकी पेशी कराई जाएगी।

तौकीर के साथ ही पुलिस उसके करीबी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव नफीस पर भी शिकंजा कसेगी। उसे लियाकत की ओर से कोतवाली में दर्ज कराए मुकदमे में बी वारंट पर तलब कराया जाएगा।25 अन्य उपद्रवी चिह्नित, किए जा रहे नामजदबवाल को लेकर 26 और 27 सितंबर को दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे। इनमें 126 नामजद और 3225 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। बवाल के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर के 77 करीबियों को चिह्नित किया था, जिनकी बवाल में भूमिका तलाश की जा रही थी। अब तक की जांच में इनमें से 25 लोगों की भूमिका सामने आ चुकी है और अब इन सभी को मुकदमे में नामजद करने की तैयारी है।

आप प्रतिनिधिमंडल को किया हाउस अरेस्ट

बरेली जा रहे आप के प्रतिनिधिमंडल को राजधानी में ही रोक लिया गया। अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल व बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष इमरान लतीफ सहित 16 नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। आप पदाधिकारियों ने इसका विरोध किया लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे ने कहा कि धर्म व जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है।

जो पीड़ित हैं, उनसे विपक्षी दलों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। पार्टी के नेता दिलीप पांडेय ने कहा कि सोमवार की रात को ही आप के नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यह पूरी तरह तानाशही पूर्ण रवैया है। आप के कार्यकर्ता अब इसके विरोध में सड़क पर उतरेंगे।

न्यायिक जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल

बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा और पुलिस लाठी चार्ज की घटना की न्यायिक जांच कराने और अन्य मागों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता सहर नक़वी और मो आरिफ के मुताबिक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर एसोसिएशन सचिव मो यूसुफ अंसारी की ओर से दाखिल जनहित याचिका में मांग की गई है कि जांच जिला जज स्तर के न्यायिक अधिकारी से कराई जाए।

