बरेली बवाल में गिरफ्तार तौकीर रजा पर और कसा शिकंजा, 3 अन्य मुकदमों में चार्जशीट

संक्षेप: 26 सितंबर को हुए बवाल को लेकर दर्ज कराए गए कुल दस में से सात मुकदमों में चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। तीन मुकदमों में विवेचना जारी है और जल्दी ही उनमें भी चार्जशीट लगवाई जाएगी। जनता के व्यक्ति की ओर से दर्ज तोड़फोड़ का एक मुकदमा और फर्जी हस्ताक्षर करने का एक अन्य मुकदमा अभी बाकी है।

बरेली बवाल के उपद्रवियों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने तीन अन्य मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा समेत अन्य उपद्रवियों के खिलाफ चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी है। इनमें से थाना प्रेमनगर में दर्ज मुकदमे में हाल में हिस्ट्रीशीटर बने जुनैद अली उर्फ लकी शाह को भी शामिल किया गया है। इस तरह 26 सितंबर को लेकर हुए बवाल को लेकर पुलिस की ओर से दर्ज कराए गए दस में सात मुकदमों में चार्जशीट लग चुकी है। दो मुकदमों की विवेचना क्राइम ब्रांच और एक की कोतवाली में जारी है। इसके अलावा जनता के व्यक्ति की ओर से दर्ज तोड़फोड़ का एक मुकदमा और फर्जी हस्ताक्षर करने का एक अन्य मुकदमा अभी बाकी है।

कैंट में तौकीर समेत 17 पर लगी चार्जशीट यह मुकदमा थाना कैंट में नकटिया चौकी इंचार्ज की ओर से ठिरिया में कठपुला नकटिया नदी पर हुए बवाल को लेकर लिखाया गया था। मुकदमे में शराफत हाफिज, मुन्ने दुकानदार, शाहिद, नफीस, साकिब जमाल खां, बरकत, गौहर खां, मो. महतबा खान और 50-60 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। इस मामले की विवेचना एसएसआई कृष्ण कुमार ने की। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा खां, नफीस खां, फरहान रजा, सफी उर्फ सफीले अहमद, फैजल नवी, अफजाल बेग, मुनीर इदरीशी, अनीस सकलैनी, मोईन खान, नदीम खान, नफीस, मुहम्मद महताब, फैजान, मोईन उर्फ सजले, जाकिर, आरिफ और फरहद के खिलाफ चार्जशीट लगाई है।

प्रेमनगर में 22 के खिलाफ चार्जशीट थाना प्रेमनगर में यह मुकदमा एसआई प्रमोद कुमार की ओर लिखाया गया है। इसमें मौलाना तौकीर रजा और लकी शाह उर्फ जुनैद समेत कई नामजद और 200 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि ये सभी बानखाना में मीटिंग कर पुलिस के खिलाफ योजना बना रहे थे। मना करने पर गालीगलौज व धमकी दी। इसकी विवेचना इंस्पेक्टर क्राइम प्रमोद कुमार ने की। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा, नफीस खां, नदीम खां, लकी शाह, इम्तियाज अली, मो. इमरान, मुसीर आलम, अनवर हुसैन, आशिफा, समीर अली, अमान हुसैन, कसान हुसैन, फैजान सकलैनी, मुनीर इदरीशी, फरहान खां, फैजुल नवी खां, अनीस सकलैनी, आरिफ, अफजाल, फरहत और शफीले उर्फ सफी अहमद को शामिल किया है।

किला में तौकीर समेत सात पर चार्जशीट एएसपी सोनाली मिश्रा ने बताया कि थाना किला में मलूकपुर चौकी इंचार्ज राहुल कुमार की ओर से मौलाना तौकीर रजा, अफजल समेत तीन नामजद और सौ अज्ञात पर इस्लामिया जाने से रोकने पर पुलिस पर हमला व पथराव का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें मौलाना तौकीर रजा, फरहान खान, अफजाल बेग, अयान, हस्सान, रिजवान और शान के खिलाफ चार्जशीट लगाकर कोर्ट में दाखिल कर दी गई है।