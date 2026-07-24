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छोटा कद और संतान नहीं होने पर ताने; शादी के डेढ़ साल बाद विवाहिता की मौत पर बवाल

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, झांसी
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झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में शादी के करीब डेढ़ साल बाद 24 वर्षीय रूबी उर्फ ऋतु साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने दहेज, नाटे कद और संतान न होने को लेकर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। पति ने विषाक्त पदार्थ की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Uproar in Jhansi over the death of a married woman
झांसी में विवाहिता की मौत पर बवाल

झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में शादी के करीब डेढ़ साल बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। मृतका के मायके पक्ष ने दहेज की मांग, नाटे कद और संतान न होने को लेकर प्रताड़ित करने तथा जहर देकर हत्या करने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मोहल्ला तालपुरा निवासी 24 वर्षीय रूबी उर्फ ऋतु साहू की शादी फरवरी 2024 में मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के निवासी मुकेश साहू से हुई थी। शादी के बाद दोनों मध्यप्रदेश में रह रहे थे। मृतका के ताऊ परमानंद साहू का आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले ऋतु को छोटे कद, संतान न होने और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। कई बार उसने अपने मायके वालों को भी अपनी पीड़ा बताई थी।

छोटे कद और संतान नहीं होने के ताने देते थे

परिजनों का आरोप है कि ऋतु की तबीयत बिगड़ने की सूचना उन्हें समय पर नहीं दी गई। पहले उसे कई अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया और बाद में झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष का कहना है कि यदि समय रहते उन्हें सूचना दी जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद परिजनों ने पति, सास और अन्य ससुरालियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच, गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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पुलिस मामले की जांच में जुटी

वहीं मृतका के पति मुकेश साहू ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी की तबीयत अचानक खराब होने पर वह उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने विषाक्त पदार्थ के सेवन की आशंका जताई, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा कि उन्होंने इलाज में कोई लापरवाही नहीं की। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सीय अभिलेख और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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