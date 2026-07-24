छोटा कद और संतान नहीं होने पर ताने; शादी के डेढ़ साल बाद विवाहिता की मौत पर बवाल

झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में शादी के करीब डेढ़ साल बाद 24 वर्षीय रूबी उर्फ ऋतु साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने दहेज, नाटे कद और संतान न होने को लेकर जहर देकर हत्या का आरोप लगाया है। पति ने विषाक्त पदार्थ की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में शादी के करीब डेढ़ साल बाद एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसर गया। मृतका के मायके पक्ष ने दहेज की मांग, नाटे कद और संतान न होने को लेकर प्रताड़ित करने तथा जहर देकर हत्या करने का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, मोहल्ला तालपुरा निवासी 24 वर्षीय रूबी उर्फ ऋतु साहू की शादी फरवरी 2024 में मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के निवासी मुकेश साहू से हुई थी। शादी के बाद दोनों मध्यप्रदेश में रह रहे थे। मृतका के ताऊ परमानंद साहू का आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले ऋतु को छोटे कद, संतान न होने और अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। कई बार उसने अपने मायके वालों को भी अपनी पीड़ा बताई थी।

छोटे कद और संतान नहीं होने के ताने देते थे परिजनों का आरोप है कि ऋतु की तबीयत बिगड़ने की सूचना उन्हें समय पर नहीं दी गई। पहले उसे कई अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया और बाद में झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष का कहना है कि यदि समय रहते उन्हें सूचना दी जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद परिजनों ने पति, सास और अन्य ससुरालियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच, गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की है।