जनकपुर से अयोध्या के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम सरयू कमला एक्सप्रेस रखा गया है। यह ट्रेन पूरी तरह रिजर्व एक्सप्रेस सेवा होगी। इसमें यात्री केवल कंफर्म टिकट पर ही सफर कर सकेंगे। शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह आरएसी और वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाएंगे।

अयोध्या। जनकपुर से अयोध्या के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम सरयू कमला एक्सप्रेस रखा गया है। रेलवे ने इस ट्रेन के संचालन और टिकट बुकिंग को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। यह पूरी तरह रिजर्व एक्सप्रेस सेवा होगी। इसमें यात्री केवल कंफर्म टिकट पर ही सफर कर सकेंगे। शताब्दी और वंदे भारत एक्सप्रेस की तरह आरएसी और वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाएंगे।

सरयू कमला एक्सप्रेस ट्रेन का मूल किराया भारतीय रेल में लागू दरों के अनुसार होगा। इसके अलावा आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज और लागू जीएसटी देना होगा। यात्री IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और आरक्षण केंद्रों से टिकट बुक करा सकेंगे। टिकट प्राप्त करने के लिए पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र के अंतिम चार अंक टिकट पर दर्ज किए जाएंगे। कुल सीटों में 70 प्रतिशत कोटा पूरी दूरी की यात्रा के लिए और 30 प्रतिशत कोटा मध्यवर्ती स्टेशनों से बुकिंग के लिए निर्धारित किया गया है।

तत्काल सुविधा की सुविधा नहीं इस ट्रेन में तत्काल, प्रीमियम तत्काल, वरिष्ठ नागरिक रियायत, महिला और वीआईपी कोटा की सुविधा नहीं होगी। रेलवे पास, मानार्थ पास, विधायक कूपन और मिलिट्री वारंट भी मान्य नहीं होंगे। टिकट खोने पर डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जाएगा। बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा भी नहीं मिलेगी। भारत और नेपाल के नागरिक पहचान पत्र के साथ यात्रा कर सकेंगे। सफर के दौरान टिकट के साथ पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

सरयू और कमला के नाम से जुड़ा राम-सीता का रिश्ता ट्रेन के नाम में भी दोनों देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते का संदेश छिपा है। सरयू अयोध्या की पहचान है। इसी नदी के किनारे भगवान राम की नगरी बसी है। कमला नदी को जनकपुर-मिथिला की जीवनरेखा माना जाता है। यह मां सीता की जन्मभूमि से जुड़ी है। इस तरह सरयू कमला एक्सप्रेस का नाम राम-सीता और अयोध्या-जनकपुर के पुराने सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। प्रसिद्ध कथावाचक प्रभंजनानंद शरण ने कहा कि सरयू कमला एक्सप्रेस को लेकर उत्साह है। अयोध्या, जनकपुर का धार्मिक-सांस्कृतिक संबंध पुराना है। दो देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता था।