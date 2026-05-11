पानी का स्वाद कई दिन से था बदला-बदला, हॉस्टल के वॉटर कूलर में मिली मरी छिपकली; हंगामा

वॉटर कूलर की टंकी खोलकर देखी गई तो टंकी में मरी हुई छिपकली के साथ कीड़े दिखे। एचबीटीयू हॉस्टल के छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में न तो वॉटर कूलर की नियमित सफाई होती है और न ही पानी की गुणवत्ता की जांच होती है। फिल्टर सिस्टम भी या तो खराब है या नाम मात्र का है।

UP News: उत्तर प्रदेश् के कानपुर के एचबीटीयू में लगे वॉटर कूलर में मरी हुई छिपकली, कीड़े व गंदगी मिलने पर आक्रोशित छात्रों ने हंगामा किया। यह मामला विवि के रमन हॉस्टल का है। छात्रों ने शिकायत करने के साथ मरी हुई छिपकली का वीडियो उच्च अधिकारियों को भेजा। छात्रों का आरोप है कि लंबे समय से वॉटर कूलर की सफाई न होने से छात्र बीमार हो रहे हैं। हालांकि, सूचना मिलते ही विवि प्रशासन ने तुरंत वाटर कूलर की सफाई करा दी।

एचबीटीयू के तृतीय वर्ष के छात्र रमन हॉस्टल में रहते हैं। छात्रों का आरोप है कि पिछले कई दिन से पानी का स्वाद बिगड़ रहा था। वहीं, बीमार पड़ रहे छात्रों की संख्या में भी बढ़ रही थी। इससे कुछ छात्रों ने शनिवार की दोपहर वॉटर कूलर की टंकी खोलकर देखी गई तो टंकी में मरी हुई छिपकली के साथ कीड़े दिखे। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल में न तो वॉटर कूलर की नियमित सफाई होती है और न ही पानी की गुणवत्ता की जांच होती है। फिल्टर सिस्टम भी या तो खराब है या नाम मात्र का है। ऐसे में छात्र रोजाना दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। छात्रों ने इस पूरे मामले के वीडियो और फोटो भी उच्च अधिकारियों से साझा किए है।

विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. सीएल गहलोत ने कहा कि छात्रों की शिकायत के साथ वीडियो उनके पास भी आए हैं। सूचना मिलते ही तुरंत टंकी की सफाई कराई गई है। इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी।

एचबीटीयू छात्र का शव लेकर लौटे पिता कानपुर। बेटे को प्रोफेसर बनाने का सपना था। कभी ये नहीं सोचा था वह इस तरह लौटेगा। शनिवार रात को विकासनगर में सड़क हादसे में मृत एचबीटीयू छात्र 25 वर्षीय देवमणि के पिता ने रविवार को पोस्टमार्टम हाउस में यह बात कही तो लोगों की आंखें नम हो गईं।