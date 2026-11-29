अनुप्रिया पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते है। उन्होंने कहा कि सिर्फ संविधान की किताब लेकर घूमने से सत्ता हासिल नहीं होगी। विपक्ष पर महिला आरक्षण और नारी शक्ति को 33 फीसदी भागीदारी देने में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब राजनीतिक दलों को उनके काम के आधार पर परखेगी।

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने रविवार को अलोपीबाग स्थित आयोजित विजय संकल्प रैली के मंच से विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस को आत्ममंथन करने की नसीहत देते हुए कहा कि विपक्ष आज किस स्थिति में पहुंच गया है, उसे इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

रैली के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में अनुप्रिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कभी विदेशियों को देश में बुलाकर वोट चोरी के आरोप लगवाए जाते हैं तो कभी विदेश जाकर देश के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। विपक्ष का संविधान, लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया से भरोसा उठता नजर आ रहा है। महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष के रुख पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि देश की आधी आबादी को विधानसभा और संसद में 33 प्रतिशत भागीदारी देने का ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन विपक्ष इसमें भी अड़ंगा लगा रहा है।

अपना दल (एस) प्रमुख ने कहा कि संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमने और सड़कों पर भीड़ जुटाने से न सत्ता हासिल हो सकती है और न ही महिलाओं का सशक्तीकरण। राहुल गांधी को अपने वैचारिक दिवालियापन का इलाज कराना चाहिए। देश का मतदाता अब उनकी बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन की एकजुटता भी अब कमजोर पड़ रही है और उसकी दीवारों में दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। विपक्ष के एनसीपी और डीएमके ने इस विधेयक का विरोध किया था। अब दोनों विरोधी दल विधेयक के समर्थन में हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से संसद के विशेष सत्र में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिल का समर्थन करने और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए अद (एस) प्रमुख ने कहा कि संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमने और सड़कों पर भीड़ जुटाने से न सत्ता हासिल हो सकती है और न ही महिलाओं का सशक्तीकरण।

2027 के लिए संगठन मजबूत कर रही पार्टी अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विजय संकल्प रैली का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना दल (एस) के संगठन को प्रदेशभर में मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार कर रही है। रैली में उमड़ी भीड़ को उन्होंने पार्टी की बढ़ती ताकत का प्रमाण बताया। दावा किया कि संगठन का तेजी से विस्तार हुआ है। 2027 के चुनाव में प्रयागराज की जिन सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहां शत-प्रतिशत जीत दर्ज करेगी।

सीटों के बंटवारे पर अभी बातचीत नहीं विधानसभा चुनाव में अपना दल (एस) अधिक सीटों की मांग करेगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे और पिछले चुनाव में मिली 17 सीटों के मुकाबले इस बार अधिक सीटों की दावेदारी के सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अभी औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव के बाद से अपना दल (एस) का जनाधार पूरे प्रदेश में बढ़ा है। पार्टी से नए साथी भी जुड़े हैं। जब गठबंधन में सीटों को लेकर बातचीत होगी तो संगठन के विस्तार और बढ़े हुए जनाधार को ध्यान में रखा जाएगा। सभी सहयोगी दलों के बीच आपसी सामंजस्य से सम्मानजनक बंटवारा तय होगा।

मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना भाजपा का मामला 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि वर्तमान में योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अपना दल (एस) एनडीए में सहयोगी दल है, जबकि गठबंधन का नेतृत्व भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करना भाजपा का आंतरिक विषय है। इस मामले में उनकी पार्टी का कोई हस्तक्षेप, टिप्पणी या अलग राय नहीं है। भाजपा मे मुख्यमंत्री को लेकर हो रही चर्चा पर कहा कि यह उनका अंदरूनी मामला है।