पांच बच्चों की बलि की सलाह देने वाला तांत्रिक गिरफ्तार, 11 वीं के छात्र के करा दिए थे नौ टुकड़े

आरोपी तांत्रिक मुन्नालाल ने यश की बलि दिलाने का जुर्म कबूल कर लिया है। सरन सिंह अपने बेटा- बेटी की आत्महत्या करने से काफी परेशान था। मुन्नालाल तंत्र मंत्र करने के लिए कई बार सरन सिंह के घर भी गया था। उसी के कहने पर सरन सिंह ने यश की हत्या कर शव के नौ टुकड़े कर अलग-अलग दिशा में फेंके थे।

Ajay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराजMon, 1 Sep 2025 06:07 AM
प्रयागराज के सदियापुर के 11वीं के छात्र पीयूष सिंह उर्फ यश की हत्या के मामले में पुलिस ने रविवार की शाम करेली के लेबर चौराहे से आरोपी तांत्रिक मुन्नालाल को गिरफ्तार कर लिया। कौशाम्बी जिले के धुस्कहा निवासी मुन्नालाल की सलाह पर ही हत्यारोपी सरन सिंह ने यश की नृशंस तरीके से हत्या कर उसके शव के नौ टुकड़े कर अलग-अलग दिशा में फेंके थे। पेशे से दिहाड़ी मजदूर मुन्नालाल वर्षों से तंत्र मंत्र करता आ रहा है। पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी तांत्रिक 45 वर्षीय मुन्नालाल ने यश की बलि दिलाने का जुर्म कबूल किया है। उसने पूछताछ में बताया कि लेबर चौराहे पर सरन सिंह ने उसकी मुलाकात हुई थी। सरन सिंह अपने बेटा- बेटी की आत्महत्या करने से काफी परेशान था। मुन्नालाल तंत्र मंत्र करने के लिए कई बार सरन सिंह के घर भी गया था। उसने सरन सिंह से कहा था कि उसके परिवार पर बुरी आत्मा का साया है।

पुलिस के मुताबिक, मुन्नालाल ने ही सरन सिंह को यश की बलि देकर शव के नौ टुकड़े कर दक्षिण-पश्चिम और उत्तर दिशा में फेंकने की सलाह दी थी। हत्या के छह दिन पहले भी वह सरन सिंह के घर गया था। पुलिस की पूछताछ में उसने पहली बार किसी की बलि दिलाने की वारदात को अंजाम देने की बात कही है। हालांकि पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हत्यारोपी सरन सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सरन सिंह ने तांत्रिक मुन्नालाल के कहने पर यश की हत्या करने की बात कही थी। उसके बाद से पुलिस आरोपी मुन्नालाल की तलाश में जुटी थी।

क्या बोली पुलिस

एसीपी अतरसुइया राजकुमार मीना ने कहा कि तांत्रिक मुन्नालाल के कहने पर ही सरन सिंह ने यश की हत्या कर शव के नौ टुकड़े कर अलग-अलग दिशा में फेंके थे। आरोपी तांत्रिक मुन्नालाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।

