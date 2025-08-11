डॉक्टर ने जिसे मरा बताया उसे जिंदा करने में जुटे तांत्रिक, अंधविश्वास का चौंकाने वाला मामला
कासगंज से अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां डॉक्टरों ने एक युवक मृत घोषित कर दिया। लेकिन परिजनों को उम्मीद है कि उसका बेटा जिंदा हो जाएगा। इसके लिए तंत्र क्रिया और झाड़-फूंक पर भरोसा करते हुए तांत्रिक क्रिया कराया।
यूपी के कासगंज से अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक को जहरीले कीड़े ने काट लिया। इस पर परिजन युवक को पहले जिला अस्पताल फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। लेकिन परिजनों को तंत्र क्रिया और झाड़ फूंक पर भरोसा किया कि उनका बेटा जिंदा हो सकता है। इस उम्मीद के सहारे तीन दिनों एक घर में तांत्रिक क्रिया चल रही है। इसकी जानकारी मिलने पर अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम गांव में पहुंची। लेकिन परिजनों द्वारा समझा देने पर वापस लौट आई। वहीं इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
ये मामला घटना अमांपुर क्षेत्र के गांव बीनपुर कलां का है। यहां के रहने वाले एक महादीपक को सात अगस्त की रात सोते समय किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। परिवार के कुछ सदस्य मान रहे थे कि किसी सांप ने काट लिया तो कुछ जहरीला कीड़ा के काटने से हालत बिगड़ने की बात कहकर युवक को सबसे पहले अमांपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला चिकित्सालय ले जाया गया। लेकिन जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संजीव कुमार सक्सेना के मुताबिक परिजन युवक को गंभीर हालत में लेकर आए थे। यहां इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उपचार कर मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के लिए भेज दिया।
सीएमएस सक्सेना के मुताबिक युवक को अलीगढ़ में मृत घोषित कर दिया गया। उधर, परिवार के लोग डॉक्टर की बात से सहमत नहीं हुए और एटा के सकीट क्षेत्र में रहने वाली तांत्रिक महिला से संपर्क कर उसे बीनपुर बुला लिया। यहां ग्रामीणों ने बताया कि तांत्रिकों ने ढोल नगाड़े मंगाए। युवक को पानी में भरे गड्ढे में डाले रखा। चार बायगीर और सांप को पकड़ने के लिए चार सपेरे बुलाए गए। नीम और केले पत्ते भी मंगाए। घर के सामने शव रखकर उस पर तंत्र-मंत्र का प्रयास किया गया। वहीं, इस मामले में कोतवाली प्रभारी अमांपुर दिनेश सिंह ने बताया कि परिजनों ने युवक के जिंदा होने की उम्मीद जताई इसके बाद पुलिस वापस आ गई।