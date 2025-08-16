झूठे सपनों के जाल में फंसाकर तांत्रिक ने महिला का किया शोषण, वीडियो बनाकर करा दी पति से तलाक

लखनऊ में सुनहरे भविष्य के सपने दिखा कर तांत्रिक ने लौंग कपूर में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला शोषण किया। फिर सुनहरे जीवन सपने दिखाकर पति से तलाक दिलवाया। फिर मंदिर में ले जाकर खुद विवाह कर लिया।

यूपी के लखनऊ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां सुनहरे भविष्य के सपने दिखा कर तांत्रिक शुभाशीष मुखर्जी उर्फ दादा एस्ट्रोलॉजर ने लौंग कपूर में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला शोषण किया। इसका वीडियो भी बना लिया। फिर सुनहरे जीवन सपने दिखाकर पति से तलाक दिलवाया। भविष्यवाणी कर उससे बोला कि अधेड़ उम्र के व्यक्ति से तेजे जीवन का उद्धार होगा। इसके बाद मंदिर में ले जाकर खुद विवाह कर लिया। तीन साल तक शोषण करता रहा फिर लाखों के जेवर और नकदी लेकर भाग गया। अब पीड़िता ने चिनहट कोतवाली में दादा एस्ट्रोलॉजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि वह नवंबर 2022 में मानस विहार घोड़े वाले मंदिर के पास रहने वाले शुभाशीष मुखर्जी से मिली थी। शुभाशीष को लोग दादा एस्ट्रोलॉजर के नाम से जानते थे। वह भविष्यवाणी करता था। पारिवारिक कहल के चलते उससे मिली थी। उसने पति से तलाक करा दी। सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर सुनहरे सपने दिखाए। बोला कि तेरे पुण्य कर्म हैं। 50 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति से तेरा कल्याण होगा। वह तुझे सारे सुख देखा। इसके बाद एक दिन अपने घर बुलाया। वहां हवन कराया और बोला प्रसाद में लौंग, गुलाब का फूल दिया। खाने को कहा। वह खाने के बाद अचेत हो गई। शुभाशीष ने उसके बाद दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया। होश आने पर पता चला तो विरोध किया।

इस पर वह वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। कई दिन तक शोषण करता रहा। इसके बाद उसने मति भ्रमित कर दी। 28 नवंबर को आर्य समाज मंदिर अलीगंज लेकर पहुंचा। वहां शादी कर ली। फिर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। 17 जनवरी की सुबह सोकर उठी तो शुभाशीष नदारद था। अलमारी और ब्रिफकेस खुले पड़े थे। सारा सामान अस्त व्यवस्त था। वह लाखों के जेवर और नकदी आदि सब लेकर फरार हो गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी भागकर बरेली गया है। बरेली के उसके पति को तस्दीक किया जा रहा है।