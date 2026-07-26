तांत्रिक ने घर में घुसकर महिला को पकड़ा, जबरन उतारने लगा कपड़े; रात में बवाल
तांत्रिक गंगाराम के खिलाफ छेड़खानी और जबरन कपड़े उतारने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की रात वह अपने घर पर मौजूद थी। तांत्रिक ने घर में घुसते ही उसे पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा।
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक तांत्रिक अपने साथियों संग रात में स्कार्पियो से एक घर पर पहुंचा। तांत्रिक अचानक घर में घुस गया। उसने घर में मौजूद महिला को पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। महिला ने विरोध किया तो तांत्रिक जबरन उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगा। महिला का शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए। तांत्रिक ने खुद को घिरता देखा तो साथियों के साथ जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने चौरी-चौरा थाने के शत्रुध्नपुर गांव के रहने वाले तांत्रिक गंगाराम के खिलाफ छेड़खानी और जबरन कपड़े उतारने की कोशिश के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की रात वह अपने घर पर मौजूद थी। रात करीब 9:45 बजे शत्रुध्नपुर निवासी तांत्रिक गंगाराम चार अज्ञात साथियों के साथ स्कॉर्पियो से उसके घर पहुंचा।
आरोप है कि गंगाराम ने घर में घुसते ही उसे पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। शोर मचाने पर आसपास के लोगों पहुंचे तो धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तांत्रिक गंगाराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चार अज्ञात साथियों की पहचान और तलाश में जुटी है। एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र ने बताया कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
थाने पहुंची युवती ने पीया फिनायल
वहीं, चौरी चौरा थाने में शनिवार को एक और घटना हुई। थाना परिसर में शनिवार दोपहर बाद उस समय हड़कंप मच गया, जब अपने प्रेमी से मिलने की जिद लेकर थाने पहुंची एक युवती ने अचानक अपने पर्स से फिनायल निकालकर पी लिया। घटना के बाद पुलिसकर्मियों के हाथ-पांव फूल गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरीचौरा पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, देवरिया जिले की रहने वाली युवती ने दो दिन पहले चौरीचौरा थाना क्षेत्र के मुंडेरा बाजार वार्ड नंबर नौ निवासी धनंजय निषाद के खिलाफ शादी का झांसा देकर तीन वर्षों तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर शुक्रवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें