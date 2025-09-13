तंत्र-मंत्र से परिवार सहित भस्म कर दूंगी...बहू से बोली तांत्रिक सास, हत्या का भी किया प्रयास

बुल्दंशहर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां अतिरिक्त दहेज में एक करोड़ रुपये की डिमांड पूरी नहीं होने पर सास ने परिवार सहित तंत्र-मंत्र से भस्म करने की धमकी दी है।

यूपी में दहेज प्रताड़ना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दहेज के चक्कर में ससुराल वाले बहू को मारपीट कर घर से निकाल दे रहे हैं तो कुछ जगहों पर दहेज के लिए बहू को इस कदर प्रताड़ित करते हैं कि वह अपनी जान दे बैठती है। बुल्दंशहर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां अतिरिक्त दहेज में एक करोड़ रुपये की डिमांड पूरी नहीं होने पर सास ने परिवार सहित तंत्र-मंत्र से भस्म करने की धमकी दी है। साथ ही पीड़िता की गला घोंटकर हत्या का प्रयास किया। पुलिस ने पति सहित चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन रोड स्थित रंजन वाली गली निवासी संध्या ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 08 मार्च 2024 को प्रदीप कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम औवापुर, सिम्भवली, हापुड़ के साथ हुई थी। परिजनों ने शादी में लगभग 35 लाख रुपये खर्च किये थे, लेकिन पति प्रदीप कुमार, सास कविता, ससुर वीरेन्द्र सिंह, देवर कुलदीप व ननद नेहा को दान-दहेज का सामान पसन्द नहीं आया। उसका पति प्रदीप कुमार गुड़गांव में एक प्राईवेट कम्पनी में मैनेजर है। सास कविता तांत्रिक विद्या का कार्य करती है।