तंत्र-मंत्र से परिवार सहित भस्म कर दूंगी...बहू से बोली तांत्रिक सास, हत्या का भी किया प्रयास
बुल्दंशहर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां अतिरिक्त दहेज में एक करोड़ रुपये की डिमांड पूरी नहीं होने पर सास ने परिवार सहित तंत्र-मंत्र से भस्म करने की धमकी दी है। 

Dinesh Rathour बुलंदशहरSat, 13 Sep 2025 09:30 PM
यूपी में दहेज प्रताड़ना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दहेज के चक्कर में ससुराल वाले बहू को मारपीट कर घर से निकाल दे रहे हैं तो कुछ जगहों पर दहेज के लिए बहू को इस कदर प्रताड़ित करते हैं कि वह अपनी जान दे बैठती है। बुल्दंशहर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां अतिरिक्त दहेज में एक करोड़ रुपये की डिमांड पूरी नहीं होने पर सास ने परिवार सहित तंत्र-मंत्र से भस्म करने की धमकी दी है। साथ ही पीड़िता की गला घोंटकर हत्या का प्रयास किया। पुलिस ने पति सहित चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस लाइन रोड स्थित रंजन वाली गली निवासी संध्या ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी 08 मार्च 2024 को प्रदीप कुमार पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम औवापुर, सिम्भवली, हापुड़ के साथ हुई थी। परिजनों ने शादी में लगभग 35 लाख रुपये खर्च किये थे, लेकिन पति प्रदीप कुमार, सास कविता, ससुर वीरेन्द्र सिंह, देवर कुलदीप व ननद नेहा को दान-दहेज का सामान पसन्द नहीं आया। उसका पति प्रदीप कुमार गुड़गांव में एक प्राईवेट कम्पनी में मैनेजर है। सास कविता तांत्रिक विद्या का कार्य करती है।

ससुराल वाले गुड़गांव में फ्लैट खरीदने के लिए उसके परिवार वालों से एक करोड़ की डिमांड करने लगे। साथ ही गाली-गलौज, मारपीट आदि करके प्रताड़ित करने लगे। सास कविता प्रार्थीया के ऊपर तंत्र-मंत्र तथा झाड़-फूंक करती और कहती कि अपने बाप से सीधी तरह से एक करोड़ रूपया दिलवा दे वरना अपनी तंत्र विद्या से तुझे और तेरे पूरे परिवार को भस्म कर दूंगी। उसके के देवर कुलदीप की 2025 नौकरी यूपी पुलिस में लग गई है। नौकरी लगवाने में उसके सोने-चांदी के जेवर बेचकर 15 लाख रुपये खर्च कर दिए। 06 अप्रैल 2025 को आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और और गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया। पड़ोसियों के आ जाने उसकी जान बची। आरोपी उसके पति की दूसरी शादी करने की भी धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

Bulandsehar News UP Police Up Latest News
