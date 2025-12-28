Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstantra mantra rivalry or something else two suspected in murder of a tantrik from basti disciple is also suspect
तंत्र-मंत्र की रंजिश या… बस्ती के तांत्रिक की हत्या में दो पर शक; चेले ने किया खेला?

तंत्र-मंत्र की रंजिश या… बस्ती के तांत्रिक की हत्या में दो पर शक; चेले ने किया खेला?

संक्षेप:

पुलिस तांत्रिक के चेले सहित कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटनास्थल और आसपास फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वायड की मदद से भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। एसपी ने बताया कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

Dec 28, 2025 04:05 pm ISTAjay Singh संवाददाता, बस्ती
share Share
Follow Us on

यूपी के बस्ती जिले के बेमरही गांव में शुक्रवार देर रात एक तांत्रिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात में दो संदिग्धों का नाम सामने आया है। जिनके इशारे पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह को तंत्र-मंत्र की रंजिश के साथ ही कई अन्य एंगल से भी जोड़ कर देखा जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पुलिस मृतक के चेले सहित कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटनास्थल और आसपास फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वायड की मदद से भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसपी अभिनंदन ने बताया कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:तांत्रिक है 4 बच्चे मारने वाली पूनम? हरियाणा केस में परिवार को मिला एकादशी एंगल

बता दें कि शुक्रवार देर रात अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने घर के सामने छप्पर के नीचे सो रहे रामजीत (उम्र 58 वर्ष) को गोली मार दी थी। गोली चेहरे पर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी थी। मृतक रामजीत झाड़-फूंक का काम करता था। शुक्रवार देर रात वह घर के सामने छप्पर के नीचे सो रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। इनकी संख्या तीन बताई गई। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण पहुंचते तब तक आरोपी भाग निकले थे।

ये भी पढ़ें:पीछे मत मुड़ना; सास को बाहर भेज तांत्रिक ने बहू का किया रेप, MP में घिनौनी घटना

शाम को घर के सामने अलाव सेंका, रात में मार दी गोली

पूछताछ में मृतक रामजीत के पौत्र अमित गौतम ने बताया कि शुक्रवार की शाम को तीन लोग बाइक से गांव में आए थे। थोड़ी देर घर के आसपास तीनों बाइक से टहलते रहे। इसके बाद हमारे घर पर जल रहे अलाव के पास रूके और थोड़ी देर तक अलाव सेंकने के बाद चले गए। देर रात तीन लोग दूसरी बाइक से आए और इन लोगों ने छप्पर के नीचे सो रहे बाबा को गोली मार दी और भाग निकले। माना जा रहा है कि शाम के वक्त आए बाइक सवार घटनास्थल की रेकी करने आए थे, जिससे वारदात को अंजाम देकर आसानी से भाग सके।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |