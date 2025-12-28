तंत्र-मंत्र की रंजिश या… बस्ती के तांत्रिक की हत्या में दो पर शक; चेले ने किया खेला?

संक्षेप: पुलिस तांत्रिक के चेले सहित कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटनास्थल और आसपास फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वायड की मदद से भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। एसपी ने बताया कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

यूपी के बस्ती जिले के बेमरही गांव में शुक्रवार देर रात एक तांत्रिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात में दो संदिग्धों का नाम सामने आया है। जिनके इशारे पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह को तंत्र-मंत्र की रंजिश के साथ ही कई अन्य एंगल से भी जोड़ कर देखा जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस मृतक के चेले सहित कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटनास्थल और आसपास फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वायड की मदद से भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। एसपी अभिनंदन ने बताया कि पूछताछ में कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।

बता दें कि शुक्रवार देर रात अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने घर के सामने छप्पर के नीचे सो रहे रामजीत (उम्र 58 वर्ष) को गोली मार दी थी। गोली चेहरे पर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी थी। मृतक रामजीत झाड़-फूंक का काम करता था। शुक्रवार देर रात वह घर के सामने छप्पर के नीचे सो रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। इनकी संख्या तीन बताई गई। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और ग्रामीण पहुंचते तब तक आरोपी भाग निकले थे।