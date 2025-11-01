सख्ती के बाद भी कानपुर की टेनरियां नालों में छोड़ रहीं खतरनाक रसायन, 10 महीने में 20 को नोटिस, 9 पर जुर्माना

संक्षेप: कानपुर के जाजमऊ की टेनरियां अब भी नालों मेंअपशिष्ट छोड़ने से बाज नहीं आ रहीं। प्रदूषण नियंत्रण के सख्त नियमों के बावजूद इन इकाइयों की लापरवाही जारी है। यही वजह है कि पीपीसीबी ने पिछले 10 महीनों में 20 टेनरियों को नोटिस भेजे हैं।

यूपी के कानपुर के जाजमऊ की टेनरियां अब भी नालों में खतरनाक रासायनिक अपशिष्ट छोड़ने से बाज नहीं आ रहीं। प्रदूषण नियंत्रण के सख्त नियमों के बावजूद इन इकाइयों की लापरवाही जारी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने पिछले 10 महीनों में 20 टेनरियों को नोटिस भेजे हैं। इनमें से 9 टेनरियों पर पर्यावरणीय क्षति के तहत 2.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अब और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

जाजमऊ क्षेत्र में कुल 278 टेनरियां संचालित हैं। ये टेनरियां चमड़ा प्रसंस्करण के दौरान बड़ी मात्रा में रासायनिक जल और ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं। इनमें से कई इकाइयां मानकों का पालन नहीं कर रहीं, जिसके चलते नाले और गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि सभी टेनरियों को पर्यावरणीय मानकों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन चेतावनी और निर्देशों के बावजूद कई इकाइयां सुधार नहीं कर रहीं।

फ्लोमीटर से नजर रख रहा है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने टेनरियों की गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर लगवा रखे हैं। ये फ्लोमीटर केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जुड़े हैं। इनके माध्यम से अपशिष्ट जल की मात्रा और गुणवत्ता का डेटा लगातार मॉनिटर किया जाता है। जिन टेनरियों के अपशिष्ट जल में रासायनिक तत्वों की मात्रा मानक से अधिक पाई जाती है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। बोर्ड की प्राथमिकता गंगा और अन्य जलस्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखना है।