Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTanneries in Kanpur are releasing hazardous chemicals into drains 20 notices issued and fines imposed on 9
सख्ती के बाद भी कानपुर की टेनरियां नालों में छोड़ रहीं खतरनाक रसायन, 10 महीने में 20 को नोटिस, 9 पर जुर्माना

सख्ती के बाद भी कानपुर की टेनरियां नालों में छोड़ रहीं खतरनाक रसायन, 10 महीने में 20 को नोटिस, 9 पर जुर्माना

संक्षेप:  कानपुर के जाजमऊ की टेनरियां अब भी नालों मेंअपशिष्ट छोड़ने से बाज नहीं आ रहीं। प्रदूषण नियंत्रण के सख्त नियमों के बावजूद इन इकाइयों की लापरवाही जारी है। यही वजह है कि पीपीसीबी ने पिछले 10 महीनों में 20 टेनरियों को नोटिस भेजे हैं। 

Sat, 1 Nov 2025 09:36 PMPawan Kumar Sharma प्रमुख संवाददाता, कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर के जाजमऊ की टेनरियां अब भी नालों में खतरनाक रासायनिक अपशिष्ट छोड़ने से बाज नहीं आ रहीं। प्रदूषण नियंत्रण के सख्त नियमों के बावजूद इन इकाइयों की लापरवाही जारी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने पिछले 10 महीनों में 20 टेनरियों को नोटिस भेजे हैं। इनमें से 9 टेनरियों पर पर्यावरणीय क्षति के तहत 2.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अब और सख्त कदम उठाए जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जाजमऊ क्षेत्र में कुल 278 टेनरियां संचालित हैं। ये टेनरियां चमड़ा प्रसंस्करण के दौरान बड़ी मात्रा में रासायनिक जल और ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं। इनमें से कई इकाइयां मानकों का पालन नहीं कर रहीं, जिसके चलते नाले और गंगा नदी में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि सभी टेनरियों को पर्यावरणीय मानकों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन चेतावनी और निर्देशों के बावजूद कई इकाइयां सुधार नहीं कर रहीं।

फ्लोमीटर से नजर रख रहा है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने टेनरियों की गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर लगवा रखे हैं। ये फ्लोमीटर केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जुड़े हैं। इनके माध्यम से अपशिष्ट जल की मात्रा और गुणवत्ता का डेटा लगातार मॉनिटर किया जाता है। जिन टेनरियों के अपशिष्ट जल में रासायनिक तत्वों की मात्रा मानक से अधिक पाई जाती है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। बोर्ड की प्राथमिकता गंगा और अन्य जलस्रोतों को प्रदूषण मुक्त रखना है।

वहीं यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अजीत कुमार सुमन का कहना है कि जिन टेनरियों में नियमों का उल्लंघन पाया गया है, उन पर जुर्माना लगाने के साथ दोबारा जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ आगे और कठोर कदम उठाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:जूते से मारूंगा कि गंजे हो जाओगे; लेखपाल ने एसडीएम पर लगाया अभद्रता का आरोप
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Kanpur Kanpur News Kanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |