'तनखइया हैं, इनसे मत डरियो', आजम खान की अपील पर बहस पूरी; फैसले की तारीख तय

साल-2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आजम खान का एक विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आजम खान तत्कालीन डीएम पर निशाना साधते हुए कहते सुनाई दे रहे थे कि ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा....।

Azam Khan News: तनखइयां से मत डरियो...प्रकरण में लोअर कोर्ट से दो साल की सजा से दंडित किए गए सपा नेता आजम खान की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल अपील पर बुधवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने निर्णय के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। इस दौरान भोट थाना क्षेत्र में आयोजित रोड शो के दौरान आजम खान का एक विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आजम खान तत्कालीन जिलाधिकारी पर निशाना साधते हुए कहते सुनाई दे रहे थे कि ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा....। आजम के इस वीडियो पर दिल्ली में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की थी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी एवं वर्तमान में कमिश्नर मुरादाबाद आन्जनेय कुमार सिंह के आदेश पर तत्कालीन एसडीएम टांडा एवं चमरौआ विस क्षेत्र के एआरओ घनश्याम त्रिपाठी की ओर से भोट थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसमें आजम खान के खिलाफ चार्जशीट अदालत दाखिल की गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस केस का ट्रायल चल रहा था। जिसमें 16 मई को अदालत ने आजम खान को दो साल कैद की सजा से दंडित किया था। लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की हुई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। जिसमें अभियोजन ने सरकार का पक्ष रखा। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने फैसले के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

आजम के खिलाफ केस में सुनवाई टली धोखाधड़ी में जिला जेल में बंद आजम खान के खिलाफ स्वार कोतवाली में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी।