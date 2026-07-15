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'तनखइया हैं, इनसे मत डरियो', आजम खान की अपील पर बहस पूरी; फैसले की तारीख तय

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, रामपुर
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साल-2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आजम खान का एक विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आजम खान तत्कालीन डीएम पर निशाना साधते हुए कहते सुनाई दे रहे थे कि ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा....।

'तनखइया हैं, इनसे मत डरियो', आजम खान की अपील पर बहस पूरी; फैसले की तारीख तय

Azam Khan News: तनखइयां से मत डरियो...प्रकरण में लोअर कोर्ट से दो साल की सजा से दंडित किए गए सपा नेता आजम खान की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में दाखिल अपील पर बुधवार को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने निर्णय के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। इस दौरान भोट थाना क्षेत्र में आयोजित रोड शो के दौरान आजम खान का एक विवादित बयान का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आजम खान तत्कालीन जिलाधिकारी पर निशाना साधते हुए कहते सुनाई दे रहे थे कि ये तनखइया हैं, इनसे मत डरियो, उन्हीं के साथ गठबंधन है जो जूते साफ करा लेती हैं, इंशा अल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा....। आजम के इस वीडियो पर दिल्ली में चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब की थी।

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राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी एवं वर्तमान में कमिश्नर मुरादाबाद आन्जनेय कुमार सिंह के आदेश पर तत्कालीन एसडीएम टांडा एवं चमरौआ विस क्षेत्र के एआरओ घनश्याम त्रिपाठी की ओर से भोट थाने में केस दर्ज कराया गया था। इसमें आजम खान के खिलाफ चार्जशीट अदालत दाखिल की गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस केस का ट्रायल चल रहा था। जिसमें 16 मई को अदालत ने आजम खान को दो साल कैद की सजा से दंडित किया था। लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की हुई है, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। जिसमें अभियोजन ने सरकार का पक्ष रखा। एडीजीसी सीमा सिंह राणा ने बताया कि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने फैसले के लिए 18 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

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आजम के खिलाफ केस में सुनवाई टली

धोखाधड़ी में जिला जेल में बंद आजम खान के खिलाफ स्वार कोतवाली में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी।

अब्दुल्ला पर दर्ज केस में सुनवाई टली

धोखाधड़ी में जिला जेल में बंद आजम खान के छोटे बेटे एवं सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के केस में बुधवार को सुनवाई टल गई। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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