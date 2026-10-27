लखनऊ में फॉर्मलिन केमिकल से भरा टैंकर पलटा, रिसाव से बड़े इलाके में खांसी-खुजली और आंखों में जलन

राजधानी लखनऊ के बीकेटी में किसान पथ पर फॉर्मेलिन केमिकल के भरा टैंकर पलटने और रिसाव से बड़े इलाके में लोगों को खांसी, खुजली और आंखों में जलन की शिकायत शुरू हो गई है। इससे करीब 50 हजार लोग प्रभावित हो गए हैं।

लखनऊ (बीकेटी), संवाददाता। राजधानी में किसानपथ पर बीकेटी इलाके में फॉर्मेलिन केमिकल से भरा टैंकर पलटने से बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। हादसे से बड़े इलाके में पहले धुंध छा गई, फिर लोगों की आंखों में जलन, खांसी और खुजली शुरू हो गई । आननफानन राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), दमकल और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। दो किमी के इलाके में बैरीकेडिंग कर दी गई। पुलिस ने वाहनों का रूट डायवर्जन कराया। केमिकल रिसाव से 10 से ज्यादा गांव और उनमें स्थित दर्जनों हॉस्टलों में रहने वाले सैकड़ों विद्यार्थी समेत 50 हजार से अधिक लोग परेशान हुए।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस उपायुक्त उत्तरी अमित आनंद, एसीपी बीकेटी, इंस्पेक्टर और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से दोनों ओर 500 मीटर की दूरी पर बैरीकेडिंग कर दी। लोगों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया। पुलिस को भी दिक्कतें शुरू हुई तो कर्मियों के लिए मास्क मंगाए गए।

डीसीपी ने घटना की जानकारी केमिकल इंडस्ट्री को दी। केमिकल इंडस्ट्री से विशेषज्ञों की टीम पहुंची। सड़क पर फैले केमिकल को निष्क्रिय करने का कार्य शुरू किया गया। सोमवार की देर शाम हुए हादसे के बाद इलाके में स्थित रामसागर मिश्रा हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम इमरजेंसी में मुस्तैद कर दी गई है। सीएमएस डॉ वीके शर्मा समेत दूसरे अफसर भी इमरजेंसी में पहुंच गए। देर रात तक फॉर्मलीन से प्रभावित कोई भी मरीज इमरजेंसी में नहीं पहुंचा। डॉक्टर वीके शर्मा ने बताया कि डाक्टर व प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ की टीम इस तरह की घटना से निपटने के लिए तैयार है। जरूरी दवाई इमरजेंसी में उपलब्ध हैं।

बीकेटी चौराहे से महिला थाने तक लोगों को दिक्कतें क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि घटनास्थल से करीब एक किमी दूर बक्सी का तालाब चौराहा और इतनी ही दूर महिला थाना है। केमिकल के कारण वहां तक लोगों को घुटन, खुलजी और खांसी की दिक्कते हो रही थी। तमाम लोगों पहले तो कुछ समझ नहीं सके।

मुंह पर रुमाल लगाया, नहाया, हॉस्टलों के छात्र कमरों में कैद स्थानीय लोगों के मुताबिक घटनास्थल से कुछ दूरी पर एसआर कॉलेज का हॉस्टल है जहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्र में करीब 50 से ज्यादा हॉस्टल है। एक हॉस्टल के छात्र वरुण ने बताया कि वह शाम को बाहर दोस्त अमित के साथ टहल रहा था। इस बीच एकाएक धुंध झा गई। उन्हें पहले लगा कि कोहरा है। फिर एकाएक आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। खांसी शुरू हो गई।

उन्होंने रुमाल निकालकर मुंह में लगाया। कुछ राहत मिली पर ज्यादा देर के लिए नहीं। इसके बाद रुमाल गीला किया और फिर मुंह में लगाया भागकर हॉस्टल के अंदर पहुंचे। खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर रुकने के बाद नहाया तब हालत सामान्य हुई।

पुलिस-प्रशासन ने सोशल मीडिया पर की जनता से अपील बीकेटी पुलिस ने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी करते हुए अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को आंखों या त्वचा में जलन महसूस होती है, तो वे तुरंत साफ और ठंडे पानी से अपने चेहरे व आंखों को अच्छी तरह धोएं। केमिकल को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया देर तक चलती रही।

सौ शैय्या अस्पताल में टीमें सतर्क, वार्ड तैयार किया स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ पवन अरुण, सीएमओ डॉक्टर एनबी सिंह ने रामसागर मिश्रा अस्पताल के इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बीकेटी स्थित सौ शैय्या अस्पताल में देर रात टीमें अलर्ट हो गईं। फार्मलिन प्रभावित मरीजों की भर्ती के लिए वार्ड तैयार किया गया। देर रात तक कोई भी मरीज इमरजेंसी में नहीं पहुंचा। सीएमएस डॉ वीके शर्मा ने बताया कि टीम तैयार है। जरूरी दवाएं भी इमरजेंसी में उपलब्ध हैं।

यह समस्या हो सकती है केजीएमयू के रेस्पिरेटरी एवं पल्मोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. सूर्यकांत ने बताया कि फॉर्मेलिन के संपर्क में आने पर आंखें लाल होने, तेज जलन और पानी गिरने की शिकायत हो सकती है। नाक और गले में जलन, खांसी, सिरदर्द, बीपी बढ़ना, नींद न आना, चक्कर और उल्टी आ सकती हैं। कैमिकल से जलन और त्वचा को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है। आक्सीजन 90 के नीचे पहुंचने पर तत्काल अस्पताल पहुंचने की जरूरत है।