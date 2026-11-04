तमिलनाडु के टीचर की यूपी में मौत, स्टेशन पर उतरने की जल्दबाजी में फिसला पैर

बिजनौर के सेंट मैरी स्कूल में बच्चों की प्रतियोगिता में जज बनकर आ रहे तमिलनाडु के शिक्षक की नगीना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। दरअसल, नगीना स्टेशन पर जल्दबाजी में उतरने के चक्कर में शिक्षक का पैर फिसल गया और वह गिर गए।

नगीना, संवाददाता। यूपी के बिजनौर के सेंट मैरी स्कूल में बच्चों की प्रतियोगिता में जज बनकर आ रहे तमिलनाडु के शिक्षक 46 वर्षीय रॉबिन की नगीना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर मौत हो गई। कार्यक्रम के संयोजक सेंट मैरी स्कूल कोटद्वार के जिंटो जिमसन ने बताया कि सेंट मैरी स्कूल, बिजनौर में बच्चों की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें जज के रूप में शामिल होने के लिए तमिलनाडु के रहने वाले रॉबिन अपने साथी अंशु के साथ आ रहे थे। दोनों बरेली से हावड़ा-दून एक्सप्रेस में सवार हुए और उन्हें नगीना आना था। नगीना से उन्हें कार से बिजनौर जाना था।

जानकारी के मुताबिक ट्रेन करीब तीन घंटे लेट थी। जिंटो जिमसन उन्हें लेने के लिए नगीना रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। रॉबिन और अंशु अपने कोच में सो गए और इसी दौरान नगीना स्टेशन आने का पता चलने पर दोनों जल्दबाजी में उतरने लगे, लेकिन तब तक ट्रेन चल चुकी थी। इसी दौरान ट्रेन से उतरते समय रॉबिन का पैर फिसल गया और वह प्लेटफार्म नंबर 2 पर गिर गए। हादसे में उनका एक पैर कट गया। उन्हें तत्काल सीएचसी नगीना ले जाया गया। जहां से उन्हें बिजनौर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जिंटो जिमसन ने बताया कि रॉबिन के परिजनों को सूचना दे दी गई है। वे तमिलनाडु से रवाना हो चुके हैं।

बुजुर्ग दंपति ने ट्रेन से कटकर दी जान इससे पहले फतेहपुर में बीते सोमवार को दिल दहलाने वाली घटना हुई। कानपुर के रहने वाले बुजुर्ग दंपति ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। वहीं, खुदकुशी की खबर घर में आते ही कोहराम मच गया। सदमे में बड़े बेटे को हार्ट अटैक पड़ गया। उसे कार्डियोलॉजी में भर्ती कराया गया है।

औंग थाना क्षेत्र के आशापुर निवासी दिनेश मिश्रा ने बताया कि उनके बड़े भाई 70 वर्षीय रमेश चंद्र मिश्रा और उनकी पत्नी 65 वर्षीय सरोजनी देवी अपने बेटों सतीश और मनीष के पास स्वर्ण जयंती विहार (सतबरी रोड, पानी टंकी के पास, यशोदा नगर, कानपुर) में रहते थे। बीते एक सप्ताह से भाई और भाभी उनके पास गांव में रुके हुए थे। सोमवार सुबह करीब 11 बजे दोनों घर जाने की बात कहकर निकले थे। इसके बाद गंगचौली गांव के पास ट्रैक के किनारे पहुंचे और ट्रेन आती देख ट्रैक पर सिर रख दिया। देखते ही देखते ट्रेन सिर काटते हुए निकल गई। आरपीएफ और जीआरपी की टीमों ने मौके पर पहुंचकर शव के टुकड़े हटाए जब जाकर रेल यातायात सामान्य हुआ।