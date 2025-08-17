इकाना स्टेडियम में यूपी T-20 लीग का भव्य उद्घाटन, तमन्ना भाटिया और दिशा पाटनी का धमाकेदार परफॉर्मेंस

यूपी के इकाना स्टेडियम लखनऊ में रविवार को यूपी टी-20 लीग की शुरुआत हुई। इस मौके पर तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर और सुनिधि चौहान ने स्टेज पर परफॉर्म किया। इस दौरान बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल भी मौजूद रहे।

लखनऊ के इकाना स्टेडियम जैसे ही सिने तारिका तमन्ना भाटिया मंच पर पहुंची तो दर्शकों ने शोर गूंज उठा। दिल वालों का करार लूटने पर जैसे ही तमन्ना ने डांस शुरू किया, स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी उनके साथ ही थिरकने लगे। इसके बाद आज की रात मजा गाने पर उन्होंने जब साथियों के साथ डांस शुरू किया तो दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया। इकाना स्टेडियम में रविवार को यूपी टी-20 लीग के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड स्टार्स ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुति से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।

समारोह की शुरुआत गायिका सुनिधि चौहान ने शानदार फिल्मी नगमों से की। उन्होंने अपने सुरों से लखनऊ की शाम को यादगार बना दिया। इश्क है तो के बाद अइसा है कोई दिलवाला रे गाने पर दर्शक भी उनके साथ गाते नजर आये। सुनिधि के बाद अभिनेत्री दिशा पाटनी ने डू यू लव मी गाने पर नृत्य किया। उनके बाद तमन्ना ने अपने धमाकेदार प्रस्तुति से दर्शकों को थिरकने को मजबूर कर दिया। अंत में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने भी मंच पर पहुंचे और बेहतरीन प्रस्तुति दी। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ल, यूपीसीए के सीईओ अंकित चटर्जी, इकाना स्पोर्ट्स सिटी के सीएमडी उदय सिन्हा, यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डीएस चौहान कई लोग मौजूद रहे।