बुर्का पहन कांवड़ लाई मुस्लिम युवती, भड़के फरमान ने कर दिया अश्लील कमेंट; पुलिस ने सिखाया सबक
तमन्ना मलिक अपने पति के साथ हरिद्वार से दूसरी बार बुर्के में कांवड़ लेकर लौट रही हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट से फेसबुक पर कांवड़ लेकर आते हुए वीडियो पोस्ट किया गया था। इसी वीडियो पर फरमान ने अश्लील कमेंट कर दिया। कमेंट सामने आने के बाद सोशल मीडिया टीम ने पुलिस को इसकी जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश के संभल में बुर्का पहनकर कांवड़ यात्रा करने वाली वाली तमन्ना मलिक की खूब चर्चा हो रही है। हरिद्वार से दूसरी बार कांवड़ लेकर आ रहीं असमोली क्षेत्र के गांव बदनपुर बसेई की रहने वाली तमन्ना मलिक के सोशल मीडिया अकाउंट से फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो पर मुरादाबाद के युवक ने अश्लील कमेंट कर दिया था। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया टीम ने संज्ञान लिया और कमेंट करने वाले आरोपी की पहचान कर उसे मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को ऐसा सबक सिखाया कि वह कोतवाली में कान पकड़कर माफी मांगता और हाथ जोड़कर भविष्य में इस तरह का कोई कमेंट नहीं करने की बात कहता नजर आया।
तमन्ना मलिक अपने पति अमन त्यागी के साथ हरिद्वार से दूसरी बार बुर्के में कांवड़ लेकर लौट रही हैं। तमन्ना मलिक के सोशल मीडिया अकाउंट से फेसबुक पर कांवड़ लेकर आते हुए वीडियो पोस्ट किया गया था। इस वीडियो पर फरमान खान की 907565 आईडी से अश्लील कमेंट किया गया। कमेंट सामने आने के बाद सोशल मीडिया टीम ने मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस को जानकारी दी।
पुलिस ने कमेंट करने वाले युवक की पहचान मुरादाबाद के सोनकपुर थाना क्षेत्र के बेहटा सरथल गांव निवासी फरमान के रूप में की। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली में फरमान ने कान पकड़कर माफी मांगी और हाथ जोड़कर कहा कि आगे से वह ऐसा कोई कमेंट नहीं करेगा। कोतवाल मोहित चौधरी ने बताया कि आरोपी फरमान के खिलाफ शांतिभंग के मामले में कार्रवाई की गई है।
बागपत में कांवड़ ले आए मुस्लिम युवक को परिवारवालों ने घर में आने से रोका
वहीं बागपत में हरिद्वार से गंगाजल लेकर आए एक मुस्लिम युवक ने गांव के शिव मंदिर में शिवरात्रि पर जलाभिषेक किया। ग्रामीणों ने उसका स्वागत सत्कार किया। वहीं, कांवड़ लाने से नाराज उसके परिजनों ने युवक को घर में आने से मना कर दिया। युवक को मंदिर में देख हिंदू समाज के लोग उसे अपने घर ले आए। युवक ने हिंदू महिला को गंगाजल से स्नान कराकर कलश वहीं सौंप दिया। बताया कि युवक के परिजनों ने कांवड़ को घर नहीं लाने दिया।
गांगनौली गांव निवासी मुस्लिम युवक कल्लू पुत्र मुस्ताक ने हरिद्वार से 31 लीटर गंगाजल की कांवड़ लाकर गांव के शिव मंदिर में मंगलवार को जलाभिषेक किया। बताया कि कल्लू के परिजन उसे मंदिर से लेने नहीं पहुंचे, तो मंदिर में उसे अकेला देख हिंदू समाज के लोग उसे पड़ोसी महिला भोली के मकान में ले गए, जहां युवक का पहले से आना जाना है। कल्लू ने धार्मिक परंपरा के अनुसार गंगाजल से भोली को स्नान कराया और कलश कांवड़ को उन्हीं के घर पर छोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाने में लगी। वहीं इस संबंध में थाना प्रभारी दोघट केवल सिंह ने बताया कि गांव में हो रही चर्चा की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी विकुल कुमार को मौके पर भेजकर जानकारी कराई गई, तो पता चला कि युवक अपनी मां से ही कांवड़ के लिए पैसे लेकर गया था। युवक अपनी मां हमीदन के ही पास है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें