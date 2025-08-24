Talked to STF, drug dealer reached to give bribe with one crore cash, then suddenly एसटीएफ से बात की, एक करोड़ कैश लेकर रिश्वत देने पहुंचा दवा कारोबारी, फिर अचानक..., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
एसटीएफ से बात की, एक करोड़ कैश लेकर रिश्वत देने पहुंचा दवा कारोबारी, फिर अचानक...

आगरा में नामी गिरामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाओं की बिक्री करने वाले के यहां छापेमारी के लिए पहुंची एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम को एक करोड़ रुपए रिश्वत देने पहुंचे दवा कारोबारी का दांव उल्टा पड़ गया। पुलिस ने दवा कारोबारी को रुपयों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

Yogesh Yadav आगरा, वरिष्ठ संवाददाताSun, 24 Aug 2025 08:47 PM
एसटीएफ और औषधि विभाग की छापेमारी के दौरान दवा कारोबारी ने एक करोड़ की रिश्वत देने का ऑफर किया। बातचीत के बाद एक करोड़ कैश लेकर अधिकारियों को देने पहुंच गया। इसी दौरान अचानक पुलिस पहुंची और दवा कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के तहत मुकदमा कायम कर जेल भेज दिया गया। उसके पास से बरामद रकम को सरकारी खजाने में जमा करा दिया गया है।

एसटीएफ ने आगरा में नामी गिरामी कंपनियों की नकली दवाइयों की बिक्री करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनमें जाइडस, ग्लेनमार्क, सन फार्मा और सनौफी जैसी बड़ी कंपनियों के उत्पाद शामिल हैं। शुक्रवार से लगातार कार्रवाई चल रही है। पुख्ता जानकारी पर एसटीएफ ने फव्वारे के मुबारक महल स्थित हे मां मेडिको और गोगिया मार्केट स्थित बंसल मेडिकल स्टोर पर छापे मारे थे। हे मां मेडिकल स्टोर के सैयद गली मोतीकटरा स्थित गोदाम पर भी छापा मारा गया। यहां एक डीसीएम से माल उतारने की तैयारी थी। इसके बिल करीब 10 लाख रुपये के थे, लेकिन माल लगभग 80 लाख रुपये का था। एसटीएफ ने माल को जब्त कर लिया।

ये भी पढ़ें:यूपी में क्यूआर कोड से संपत्ति जांच, तत्काल रजिस्ट्री, किराया एग्रीमें बनाना सरल

इसके बाद उसके दूसरे गोदामों पर छापेमारी होने लगी। कुल मिलाकर 3.23 करोड़ रुपये की दवाएं पकड़ी गईं। इसी दौरान हे मां मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल पुत्र पवन कुमार अग्रवाल जी-48 कर्मयोगी एंक्लेव कमलानगर ने बस्ती के सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक और एसटीएफ निरीक्षक यतींद्र शर्मा को एक करोड़ रुपये रिश्वत देने का ऑफर दिया। इस पर टीम ने एसटीएफ के एसपी राकेश यादव को जानकारी दी। उनके निर्देश पर काम हुआ। हिमांशु अग्रवाल रिश्वत की रकम लेकर पहुंचा तो पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने उस पर भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 यथा संशोधित नियम-अधिनियम 2018 की धारा 8 में लोकसेवक को घूस देने का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। हिमांशु पर ड्रग एक्ट में अन्य मुकदमों की भी तैयारी की जा रही है।

पांच साल तक की कैद और जुर्माना

भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 8 के तहत छह महीने से लेकर पांच साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। यानि हिमांशु को न्यूनतम छह माह की जेल तो तय है। बता दें कि इस अधिनियम में कुल 31 धाराएं हैं। धारा 8 सिर्फ रिश्वत देने या उसकी पेशकश करने पर लगाई जाती है। अगर किसी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाता है और और वह इसकी सूचना अधिकारियों को देता है तो उसे इस धारा के तहत दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे अधिकारियों की मदद करने वाला माना जाएगा। इसी तरह धारा 7 लोकसेवक द्वारा रिश्वत लेने के अपराध के संबंध में लगाई जाती है।

परिवारीजन फरार, घर पर लगा ताला

हिमांशु को जेल भेजने के बाद एसटीएफ और औषधि विभाग के अधिकारी उसके कर्मयोगी कमलानगर स्थित घर पर गए। उसके घर पर ताला लगा मिला। माना जा रहा है कि परिवारीजन कार्रवाई के कारण भाग गए हैं। आसपास पूछताछ करने के बाद टीम उसके मोतीकटरा स्थित दूसरे गोदाम पर पहुंची। यह पंजाब एंड सिंध बैंक के पास है। यह गोदाम भी बंद मिला। आरोपी के परिवारीजनों से संपर्क करने का प्रयास भी किया गया। जब कोई नहीं आया तो टीम वापस कोतवाली लौट आई। यहां कागजी कार्यवाही की जा रही है। शाम पांच बजे तक किसी अन्य गोदाम से कोई बरामदगी नहीं हो पाई है।

