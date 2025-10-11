तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का आज देवबंद दौरा, 15 उलेमा करेंगे अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी

शुक्रवार को दारुल उलूम मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने 15 उलेमा की सूची जारी की। जो कि अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल दारुल उलूम के तलबा (छात्रों) को नवनिर्मित लाइब्रेरी के हॉल में संबोधित करेगा।

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना अमीर खान मुत्तकी शनिवार को दारुल उलूम पहुंचेंगे। इस दौरान वह उलेमा से मुलाकात कर तलबा को संबोधित करेंगे। दारुल उलूम प्रशासन ने 15 वरिष्ठ उलेमा की सूची जारी की है जो अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करेगा। वर्ष 2021 से अफगानिस्तान में सत्तानशीन तालीबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना अमीर मुत्तकी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित वीजा विस्तार पर चर्चा की गई। जिससे उम्मीद जताई जा रही है अफगानिस्तान से भारत पढ़ने वाले छात्रों को दारुल उलूम में इस्लामिक शिक्षा सहित दूसरे क्षेत्रों में शिक्षा के द्वार भी खुलने की संभावना जताई जा रही है।

शुक्रवार को दारुल उलूम मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने 15 उलेमा की सूची जारी की। जो कि अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करने के उपरांत उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल दारुल उलूम के तलबा (छात्रों) को नवनिर्मित लाइब्रेरी के हॉल में संबोधित करेगा।

दारुल उलूम में अफगानिस्तान के बादशाह के नाम पर है बाब-ए-जहीर गेट अफगानिस्तान के अंतिम बादशाह मोहम्मद जहीर शाह की याद में दारुल उलूम में आज भी उनके नाम से बाब-ए-जहीर गेट बना हुआ है। 25 फरवरी 1958 को दारुल उलूम भ्रमण के दौरान जब वह संस्था में आए तो कुरआन पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्होंने 25 फीट ऊंचे गेट का निर्माण इस तरह कराया था कि उसमें दोनों ओर आठ कमरे बनवाएं गए, जिसमें बैठकर बच्चे कुरआन की तालीम हासिल कर सकें। इस गेट का नाम उन्हीं के नाम पर बाब-ए-जहीर शाह रखा गया।