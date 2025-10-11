taliban government s foreign minister visits deoband today 15 ulema to welcome afghan delegation तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का आज देवबंद दौरा, 15 उलेमा करेंगे अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstaliban government s foreign minister visits deoband today 15 ulema to welcome afghan delegation

तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का आज देवबंद दौरा, 15 उलेमा करेंगे अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी

शुक्रवार को दारुल उलूम मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने 15 उलेमा की सूची जारी की। जो कि अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल दारुल उलूम के तलबा (छात्रों) को नवनिर्मित लाइब्रेरी के हॉल में संबोधित करेगा।

Ajay Singh संवाददाता, देवबंदSat, 11 Oct 2025 08:39 AM
share Share
Follow Us on
तालिबान सरकार के विदेश मंत्री का आज देवबंद दौरा, 15 उलेमा करेंगे अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना अमीर खान मुत्तकी शनिवार को दारुल उलूम पहुंचेंगे। इस दौरान वह उलेमा से मुलाकात कर तलबा को संबोधित करेंगे। दारुल उलूम प्रशासन ने 15 वरिष्ठ उलेमा की सूची जारी की है जो अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करेगा। वर्ष 2021 से अफगानिस्तान में सत्तानशीन तालीबान सरकार के विदेश मंत्री मौलाना अमीर मुत्तकी गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे।

इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य सहित वीजा विस्तार पर चर्चा की गई। जिससे उम्मीद जताई जा रही है अफगानिस्तान से भारत पढ़ने वाले छात्रों को दारुल उलूम में इस्लामिक शिक्षा सहित दूसरे क्षेत्रों में शिक्षा के द्वार भी खुलने की संभावना जताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:जाकर US या नाटो से पूछ लो, हमसे खिलवाड़ मत करो; अफगान मंत्री की पाक को चेतावनी

शुक्रवार को दारुल उलूम मोहतमिम मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने 15 उलेमा की सूची जारी की। जो कि अफगानी प्रतिनिधिमंडल की अगवानी करने के उपरांत उनसे मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल दारुल उलूम के तलबा (छात्रों) को नवनिर्मित लाइब्रेरी के हॉल में संबोधित करेगा।

दारुल उलूम में अफगानिस्तान के बादशाह के नाम पर है बाब-ए-जहीर गेट

अफगानिस्तान के अंतिम बादशाह मोहम्मद जहीर शाह की याद में दारुल उलूम में आज भी उनके नाम से बाब-ए-जहीर गेट बना हुआ है। 25 फरवरी 1958 को दारुल उलूम भ्रमण के दौरान जब वह संस्था में आए तो कुरआन पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्होंने 25 फीट ऊंचे गेट का निर्माण इस तरह कराया था कि उसमें दोनों ओर आठ कमरे बनवाएं गए, जिसमें बैठकर बच्चे कुरआन की तालीम हासिल कर सकें। इस गेट का नाम उन्हीं के नाम पर बाब-ए-जहीर शाह रखा गया।

ये भी पढ़ें:तालिबान पर दबाव डालेगी सरकार? अफगान महिलाओं के अधिकारों को लेकर प्रियंका

हालांकि 67 वर्ष पुराने इस निर्माण को हटाने के लिए वर्ष 2006 में प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय सत्ता से पदच्यूत हो चुके अफगानिस्तान के पूर्व बादशाह ने उक्त निर्माण को हटाने की सहमति नहीं दी थी। हालांकि 23 जुलाई 2007 में उनके निधन के बाद दारुल उलूम में नवनिर्माण होने के चलते उक्त गेट को हटाने की चर्चाए चली, लेकिन अभी तक यह गेट हटाया नहीं जा सका और उनके ही नाम से ही गेट जाना जाता है। जबकि इसके दोनों ओर सहित इसके पीछे बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण का निर्माण किया जा चुका है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलाना अमीर खान इसी गेट से होते हुए नवनिर्मित लाइब्रेरी के भवन में पहुंचेंगे, जहां वह संस्था के तलबा को संबोधित करेंगे।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |